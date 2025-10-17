Ni Valencia ni Barcelona: la paella más original está en Tenerife y se puede pedir individual

La paella es el plato estrella de la Comunidad Valenciana. En la mayoría de restaurantes, cuando se busca disfrutar de un buen arroz, la condición suele ser la misma, mínimo dos personas. Pedir una ración individual es casi imposible aunque siempre hay excepciones.

Ahora, en Tenerife podrás degustar una auténtica paella en un restaurante con una propuesta culinaria única.

Un restaurante con esencia mediterránea

La cuenta de Tiktok @elsiciliano_tenerife ha desvelado un lugar perfecto para comer una auténtica paella en Tenerife, lo mejor, se puede pedir para una sola persona. Un rincón de la isla donde disfrutar de buena comida sin preocuparse por las cantidades.

El restaurante Ostinato Tenerife, situado en el corazón de El Médano, ha conquistado tanto a los habitantes de la isla como a los turistas gracias a su auténtica propuesta gastronómica mediterránea con matices italianos, su ambiente acogedor y su atención familiar.

Pastas, pinzas (una versión más ligera de la pizza) y platos mediterráneos conforman su menú, pero sin duda su gran protagonista es la paella X1, una versión individual perfecta para quienes desean probar distintos platos sin necesidad de compartir.

Una propuesta pensada para todos

Tal y como destaca el creador de contenido gastronómico @elsiciliano_tenerife, este concepto resulta una gran idea tanto para los comensales que van solos o quienes quieren degustar más de un plato de la carta.

Además, el restaurante cuenta con una zona de juegos para niños, lo que lo convierte en la opción perfecta para disfrutar en familia mientras los más pequeños se divierten y los adultos pueden relajarse y disfrutar de una comida o cena agradable.

Ubicación

El restaurante Ostinato Tenerife se encuentra en la calle La Graciosa, 23, en El Médano (Santa Cruz de Tenerife), un enclave costero ideal para disfrutar del bar y la buena comida. Abre de miércoles a jueves de 18:00 a 23:00, y de viernes a domingo en horario de 14:00 a 17:00 y de 18:00 a 22:30. Los lunes y martes permanece cerrado por descanso del personal.

Un rincón perfecto para quienes buscan una experiencia gastronómica mediterránea con encanto en el sur de Tenerife.