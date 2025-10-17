La oferta de Titsa al Parque Nacional del Teide contradice los planes del Cabildo de Tenerife

Las guaguas de Titsa realizan solo dos servicios diarios al parque nacional con otras tantas líneas que parten del sur y del norte de la Isla, a las que hay que unir la ruta interior que realiza un circuito para conectar las zonas más visitadas por los turistas.

El nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), aprobado inicialmente a finales de septiembre por el Patronato del Parque Nacional, restringe el acceso al principal espacio natural protegido de Canarias en vehículo privado. El documento establece que únicamente será posible llegar en horas punta al Teide en guaguas lanzadera.

La compañía del Cabildo deberá aumentar de forma exponencial tanto vehículos como conductores ante el reto que se presenta a corto plazo con la aplicación del Plan.

Sin gratuidad

El desplazamiento al Parque Nacional del Teide en guagua no es gratuito, como sí lo es en el resto de líneas insulares, y no son válidos los bonos; solo está permitido el pago en efectivo o con tarjeta al considerarse un viaje turístico. La otra excepción en Tenerife es a Punta de Teno donde, además de con dinero o tarjeta, es posible abonar el billete con la ten+.

Línea 342

La línea 342 de Titsa sale desde Costa Adeje a las 9:15 con regreso a las 15:15 horas. Realiza 39 paradas hasta El Portillo con una duración aproximada de dos horas y la tarifa de ida para una persona es de 8,05 euros.

Línea 348

La línea 348 va de la estación del Puerto de la Cruz al Parque Nacional del Teide con salida a las 9:30 y retorno a las 16:00 horas. Su recorrido incluye paradas como El Botánico, la estación de La Orotava, Aguamansa y el Parador Nacional. El viaje dura en torno a una hora y cuarenta minutos y el coste es de 6,20 euros por trayecto.

Línea 341

Por último, la 341 tiene su ruta en el interior del parque en ambos sentidos, al precio de 2,10 euros,. Inaugurada en octubre de 2021, tras la pandemia, recorre los lugares más emblemáticos del espacio natural protegido para responder a la demanda de residentes y turistas. Sus siete paradas son El Portillo Bajo, Centro de Visitantes, El Portillo Alto, Minas de San José, Montaña Blanca, Teleférico del Teide y Parador Nacional (Roques de García). Tiene sus salidas a las 11:00, 12:30, 13:10 y 14:40 horas en dirección al Parador y con trayectos a las 11:20, 12:30, 13:10 y 14:00 horas en sentido al Centro de Visitantes.

Voz autorizada

Pedro Siverio es miembro del Comité de Empresa de Titsa por Intersindical Canaria (IC) y representante de la zona norte. Su 27 años de conductor en la empresa pública lo convierte en una voz autorizada para valorar lo que esboza el nuevo Plan del Teide en el ámbito de la movilidad, un aspecto que debe concretar el Cabildo en un documento específico.

Sin propuesta

Siverio advierte de que la parte social no tiene conocimiento aún de esa opción de las guaguas lanzadera y no se les ha presentado ninguna propuesta. Afirma que "se está trabajando en eso, pero de momento no nos han dicho nada". Al tiempo, subraya que "todo lo que sea mejorar la movilidad, me parece bien". Los trabajadores lo tienen muy claro: "Resulta evidente que tendrán que aumentar el número de servicios y, por lo tanto, de guaguas y recursos humanos".

Cambios

El representante del Comité de Empresa reivindica cambios en el servicio de la ruta interior hasta los Roques de García porque "se hace con vehículos muy grandes y hay poca demanda, casi siempre va con cuatro o cinco personas y eso no es viable". Por eso, señala, "reivindicamos que se usen micros con energía renovable, porque las guaguas grandes no son ideales para la movilidad en el parque nacional".

Carriles reversibles

Pedro Siverio argumenta, respecto al colapso de las vías en la Isla, que "por muchas carreteras que hagamos, no vamos a solucionar el tráfico y la gente va a seguir utilizando su vehículo". Desde su experiencia, la solución estaría en "los carriles reversibles" exclusivos para guaguas en la TF-5 en sentido Norte-Santa Cruz por la mañana y viceversa. "Algo muy sencillo, desde nuestro punto de vista" sentencia.

Datos positivos

El uso de la guagua ha crecido un 39% en los últimos dos años y medio, con 120.000 nuevos usuarios que se han incorporado al transporte público gracias a la gratuidad (1 de enero de 2023) y al refuerzo de la flota. Son los datos globales que se unen al incremento de vehículos de Titsa en un 18%, con 247 guaguas nuevas y 25 más para reforzar los servicios en las autopistas TF-1 y TF-5. Además, se incorporaron 360 profesionales, 300 de ellos conductores.

Conexión con las medianías

El miembro de IC en Titsa cree que "la clave estaría en la conexión de los núcleos dispersos de las medianías con las vías principales, para que la gente deje su coche en casa". Su apuesta pasa por crear "aparcamientos alternativos" en zonas estratégicas del norte y del sur, para que la gente pueda dejar sus vehículos, y hacer unos pequeños intercambiadores y, desde ahí, trasladar a los viajeros a la capital o a los polígonos industriales, a los que acceden muchos trabajadores cada día a los que "dejamos cerca, pero tienen que caminar para llegar al destino". La traducción es que no se deja de utilizar el coche particualr porque "desde determinadas zonas, en transporte público no llegas a las ocho de la mañana a Santa Cruz".

Movilidad en el Teide

Esa ecuación de la movilidad también la quiere resolver el Cabildo en el Parque Nacional del Teide. La oferta actual de Titsa está en contradicción con esta planificación y con los recursos existentes a día de hoy. es algo imposible.