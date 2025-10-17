La mejor discoteca de Canarias está en Tenerife: así es el local mejor valorado por los usuarios de TripAdvisor

Música, baile y buen ambiente son las tres palabras clave para disfrutar de una noche de fiesta con amigos. Los jóvenes buscan locales donde pasar un buen rato y las discotecas se mantiene como uno de los grandes puntos de ocio, ideales para vivir las mejores noches, ya sea un fin de semana cualquiera o en fechas señaladas.

Un local situado en la Playa de las Américas, al sur de Tenerife, se ha consolidado como uno referente nocturno de las Islas Canarias para salir de fiesta según los usuarios de TripAdvisor.

Reconocida por los usuarios de TripAdvisor

Magic Lounge Club ha sido reconocida como la mejor discoteca de Tenerife, de acuerdo con las valoraciones de los usuarios en TripAdvisor, gracias a su ambiente, calidad y su diversa oferta de ocio.

Con una calificación de 4,9 estrellas tras más de 900 opiniones, los visitantes destacan la atención del personal, los cócteles y la selección musical, que se adapta a todos los estilos según la noche.

La fusión entre elegancia, buen ambiente y programación de eventos la ha convertido en un punto de encuentro entre residentes y turistas que buscan disfrutar de la noche tinerfeña. De esta manera, el emblemático local se consolida como uno de los grandes referentes del ocio nocturno en Canarias.

Así es Magic Lounge Club

Ubicada al sur de Tenerife, Magic Lounge Club se ha consolidado como uno de los referentes de la vida nocturna en Canarias. No es una propuesta al uso, su propuesta combina música, espectáculo y coctelería en un mismo espacio centrado en disfrutar la noche.

El local destaca por su cuidado diseño interior, el cual mezcla tonos dorados con espejos y detalles artísticos que no pasan desapercibidos por sus clientes. El objetivo es crear una atmósfera elegante y envolvente, que te invite a volver en más ocasiones. Su espacio está distribuido en zonas VIP, terraza exterior y áreas reservadas para grupos, lo que permite adaptarse tanto a quienes buscan una experiencia exclusiva, como quienes prefieren observar el ambiente y disfrutar de una noche más relajada.

Las entradas oscilan entre 10 y 15 euros, dependiendo fechas y eventos, aunque muchos días la entrada es gratuita si se reserva con antelación. Además, cuenta con zonas VIP y premium, a precios más elevados, para quienes busquen un ambiente más reservado.

Horario y ubicación

Con un horario que se extiende hasta altas horas de la madrugada y una programación semanal que combina DJ, actuaciones en directo y fiestas temáticas, Magic Lounge Club, se ha convertido en una parada obligatoria para los turistas y habitantes de la isla tinerfeña que buscan disfrutar del ocio nocturno en un entorno sofisticado.

El exclusivo Magic Lounge Club se encuentra dentro del Cleopatra Palace Hotel, en el Mare Nostrum Resort, uno de los complejos más reconocidos de Playa de las Américas, en el municipio de Arona.

Está ubicada en plena Avenida de las Américas, lo que lo sitúa en el corazón de la zona más animada del sur de la isla, rodeado de restaurantes y locales de ocio. Abre los siete días de la semana, de 19:30 a 2:30, ampliando su horario los viernes y sábados hasta las 3:30.