ENCUESTA: ¿Qué te parece que se baje la velocidad máxima en las autopistas de Tenerife?

El Plan de Movilidad Sostenible del Cabildo insular confía en que la reducción implique menos atascos y menos accidentes

La autopista del Norte a la altura de La Laguna

La autopista del Norte a la altura de La Laguna / El Día

El Plan de Movilidad Sostenible de Tenerife incluye una propuesta que, según los expertos en seguridad vial, podría tener un notable impacto en la reducción de las colas que se producen en las dos autopistas de la Isla.

La iniciativa plantea disminuir el límite de velocidad actual, de 120 kilómetros por hora, a entre 80 y 100. El objetivo es reducir la siniestralidad en la TF-1 (autopista del Sur) y en la TF-5 (autopista del Norte), donde los accidentes representan una de las principales causas de las congestiones de tráfico.

Se trata de una de las medidas previstas en este documento con el que el Cabildo de Tenerife confía en reducir los atascos en las dos principales vías de la Isla. En este caso, ¿qué te parece esta medida?

¿Bajar el límite de velocidad de 120 a 80 en las autopistas de Tenerife? Lo propone el plan contra las colas

