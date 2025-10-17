Comienza la obra para recuperar y renovar el muelle pesquero de Tajao

La rehabilitación del muelle de San Miguel de Tajao es una demanda planteada de forma reiterada por los pescadores del lugar y por las autoridades de Arico. Con la firma del acta de replanteo, ayer comenzaron las obras para su recuperación y renovación integral en las que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía del Gobierno de Canarias invertirá 1.279.888 euros.

La primera fase contempla trabajos en el aparcamiento y los accesos, la zona de varadero, el muelle del travelift, aseos, almacenes, la reposición de servicios, una separata de demoliciones, electricidad, residuos y cuestiones vinculadas a la mejora de la seguridad.

Para la segunda fase se planifican la demolición y movimiento de tierra, los trabajos en el hangar, la mejora de la red de electricidad, la reposición de servicios, la gestión de residuos y rematar aspectos referidos a seguridad y salud.

El muelle de Tajao ha sufrido numerosos desperfectos y averías a lo largo de los años como consecuencia del azote de los temporales de viento y mar que afectan regularmente a esta zona, así como el ambiente marino al que se encuentran expuestas las instalaciones. Con esos condicionantes, el proyecto diseñado sirve para reparar todos estos desperfectos así como para dotar al puerto ariquero de zonas de trabajo más operativas y seguras para la Cofradía de Pescadores .

El consejero Narvay Quintero defendió la urgencia de esta obra por «las circunstancias actuales del muelle», no solo para renovar toda la infraestructura de casi 6.000 metros cuadrados, sino «para recuperar cerca de la mitad de ese espacio perdido dada las malas condiciones generales». Unas condiciones «que dificultan la actividad pesquera en un lugar emblemático».

La alcaldesa de Arico, Olivia Delgado, destacó la relevancia que el proyecto tiene para el municipio y para el sector. «Se cumple el compromiso que adquirió el consejero Narvay Quintero de asumir esta obra, siendo, incluso, una competencia de Puertos Canarios, por la importancia de esta acción para el sector», resaltó la regidora, para quien la actuación que comenzó ayer «es una obra importante que mejora las condiciones de trabajo del sector y la economía de Arico».

El portavoz local de CC, Víctor García, defendió que «obras como esta son justo lo que necesita Tajao: infraestructura pesquera segura, capacidad operativa restaurada y respaldo institucional. Celebramos este gran avance que responde a una petición de los vecinos y vecinas». Esta intervención refleja «que las grandes inversiones solo llegan cuando otras administraciones intervienen», destacó. n