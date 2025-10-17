¿Bajar el límite de velocidad de 120 a 80 en las autopistas de Tenerife? Lo propone el plan contra las colas

El Plan de Movilidad Sostenible de Tenerife contempla una propuesta que los expertos en seguridad vial creen que puede tener mucho impacto a la hora de reducir las colas en las dos autopistas de la Isla: bajar el límite de velocidad de los 120 kilómetros por hora actuales a 80 o 100. Con esta medida se persigue reducir el número de accidentes tanto en la autopista del Sur (TF-1) como en la del Norte (TF-5) que están detrás de una parte importante de las colas.

El documento, que ha sido revisado por el grupo de gobierno del Cabildo (CC y PP) y acaba de salir a información pública, es una hoja de ruta de todas las actuaciones necesarias para acabar con la saturación de las vías tinerfeñas con vistas al año 2035.

Actuaciones para desatascar el tráfico

Recoge en las conclusiones que la congestión no se va a resolver solo dotando de una mayor capacidad a las carreteras, sino con otras intervenciones paralelas como el refuerzo del transporte público y la creación de aparcamientos disuasorios.

En uno de los apartados plantea la idoneidad de mejorar la seguridad en las autopistas «controlando la velocidad en los casos que sean necesarios a 80-100 kilómetros por hora». No especifica si en toda la TF-1 y TF-5 o en tramos concretos.

Ya existen dos tramos en los que se ha bajado el tope debido a la alta siniestralidad que presentaban: la curva de El Sauzal (Norte), donde no se puede ir a más de 80, y la de Las Caletillas (Sur), donde la máxima es de 100. En el resto de estas vías, las más colapsadas de la Isla, se puede llegar a los 120.

Dos expertos, de acuerdo

Dos divulgadores isleños de seguridad vial, Abraham Márquez y Bernardo Hernández, subrayan que sería una solución «conveniente» para ayudar a desatascar las dos autopistas de Tenerife. De hecho, recuerdan que la Dirección General de Tráfico lo está haciendo en este momento en lugares que suponen puntos negros de la circulación en España y siguiendo los consejos de la ONU.

El pasado día 2 se confirmaba que el número de tramos de autopistas y autovías de la Península que están rebajando sus límites máximos de los hasta ahora genéricos 120 kilómetros por hora al reducido de 100 va a continuar expandiéndose por todo el país como una nueva herramienta de seguridad vial.

Bernardo Hernández, periodista canario especializado en tráfico y organizador de campañas de concienciación, remarca que «no tiene sentido por ejemplo que el tramo de la TF-5 que va de Santa Cruz a La Laguna, y que sufre constantes retenciones, tenga un límite de velocidad de 120».

Hernández apoya que se reduzca el límite de velocidad en Tenerife porque «ni las autopistas son como las de Alemania, ni los vehículos son tan nuevos como los de ese país». Propone un sistema de velocidades variables, que ya se aplica en otras partes del mundo gracias a la tecnología.

Velocidades variables

«Ir adaptando los límites a los horarios en los que hay más o menos tráfico con un sistema inteligente, de tal manera que en las horas de mayor densidad se reduzca considerablemente el límite de velocidad para minimizar los accidentes y su impacto», explica.

El problema de los arcenes

Abraham Márquez, que es formador de conductores en las escuelas Velox, pone sobre la mesa un aspecto vital en este debate que le lleva a respaldar la medida planteada por el Plan de Movilidad: los arcenes o franjas laterales que rodean los carriles.

«En Tenerife, los arcenes son muy estrechos, por lo que no tienen espacio para evacuar los vehículos accidentados o averiados. Por eso, cada vez que hay una incidencia se montan los atascos que todos hemos sufrido», asegura. Puntualiza que habría que invertir «muchísimos millones de euros» para ensancharlos, razón por la que cree que «lo más razonable» es limitar el velocímetro.

Con esta medida 'antifitipaldis' se lograría el ‘efecto curva de El Sauzal’, el método que Márquez cree que debería extenderse a otros tramos de la TF-1 y la TF-5. «Llevando este modelo a otras partes de las autopistas caería el número de atascos sencillamente porque habría menos accidentes», concluye.

El 'efecto curva de El Sauzal'

Este sistema, implantado en 2017 en el peligroso kilómetro 21 de la TF-5, se basa no solo en bajar el máximo permitido de 120 a 80, sino en instalar el conocido como radar de tramo, compuesto por los propios radares y unas señales que informan al conductor de la velocidad a la que circula: si está debajo de lo permitido, la luz es verde; si se acerca al tope, se pone naranja; si sobrepasa el límite, se pone roja.

Limitación de velocidad en la curva de El Sauzal, en la TF-5, a 80 kilómetros por hora. / Arturo Jiménez / t

Desde que se instaló hace ocho años, la curva de El Sauzal ha desaparecido de las páginas de sucesos de los periódicos. La siniestralidad ha caído en más de un 95% y si se producen tapones no es precisamente porque haya ocurrido allí un accidente. Bernardo Hernández y Abraham Márquez señalan este caso como ejemplo de lo que podría ocurrir si se aplicara a otros puntos.

Cifra altísima de incidencias

Con el límite de 120 kilómetros por hora, el número de incidencias (accidentes y averías) en las dos autopistas, que a su vez causan retenciones, es altísimo. En lo que va de año son ya 1.513: 813 en la del Sur (412 accidentes y 401 vehículos detenidos) y 700 en la del Norte (293 + 407). También hay otras incidencias que influyen en este quebradero de cabeza.

Señal de límite de velocidad de 120 kilómetros por hora en la autopista del norte de Tenerife (TF-5). / Arturo Jiménez / t

Ahí están las provocadas por los animales que se cuelan en las vías. Este 2025, los vehículos ya han matado a 307, principalmente perros y gatos (156 en la TF-1 y 151 en la TF-5). Asimismo, han tenido que ser rescatados otros 163 animales (91 en la TF-1 y 72 en la TF-5).

El atropello de animales

Este problema no es baladí. De hecho, hace muy poco, a principios de mes, el Cabildo, a través del área de Carreteras, anunciaba la instalación de un sistema que evitará el atropello de animales en la autopista del Sur. El sistema, basado en sensores térmicos que detectan la proximidad de los animales, activa de forma inmediata señales acústicas y luminosas que los disuaden y crean un pasillo de aviso para impedir su acceso a la calzada.