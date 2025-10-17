La Aemet rebaja las previsiones: lluvías sí, pero más débiles de lo previsto en la provincia de Santa Cruz de Tenerife este sábado

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha reducido este sábado la previsión de lluvias en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde continuarán los cielos nubosos y las precipitaciones ocasionales, pero con menor intensidad que en la jornada anterior.

En general, se esperan lluvias débiles a moderadas, más probables durante la tarde y en zonas de interior de las islas occidentales. Las temperaturas se mantendrán estables o con ligeros ascensos, mientras que los vientos soplarán flojos y variables, con brisas en costas y componente norte en las cumbres.

Previsión detallada por islas occidentales:

El Hierro: Cielos nubosos o cubiertos con probabilidad de lluvias débiles o moderadas, sobre todo en el interior durante la tarde, donde podrían ser en forma de chubasco.

Temperaturas: mín. 20 °C / máx. 24 °C

La Palma: Cielos cubiertos con lluvias débiles a moderadas, más probables en el sur y zonas de interior por la tarde, donde podrán ser localmente en forma de chubasco.

Temperaturas: mín. 22 °C / máx. 26 °C

La Gomera: Predominio de cielos nubosos. Lluvias débiles o moderadas en zonas de interior durante la tarde, sin descartarlas en el norte a primeras horas.

Temperaturas: mín. 22 °C / máx. 26 °C

Tenerife: Cielos nubosos o cubiertos con posibilidad de lluvias débiles a moderadas en zonas de interior durante la tarde, más ocasionales en el norte por la mañana. Ligero ascenso de las temperaturas mínimas.

Temperaturas: mín. 22 °C / máx. 27 °C

Estado marítimo y previsión en las islas orientales

En el mar, se espera componente noroeste de fuerza 2 o 3, ocasionalmente 4 en el suroeste, y variable 1 o 2 en el sureste, rolando a norte o noreste durante la noche. Mar rizada o marejadilla, con mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros.

En la provincia oriental, la Aemet prevé una jornada más estable, con intervalos nubosos y baja probabilidad de lluvias débiles por la tarde en zonas de interior de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Las temperaturas se mantendrán sin cambios y el viento soplará flojo con brisas en costa.