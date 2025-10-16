De Tenerife al mundo: así es la mermelada de plátano de Canarias que triunfa en los supermercados internacionales
Un producto 100% artesanal que una la tradición, la innovación y la materia prima local
El mundo está lleno de marcas comerciales a las que se recurre simplemente por su nombre, porque se asocian con calidad o prestigio. Sin embargo, muchas veces se olvida el valor de los productos locales, que suelen ser más naturales, artesanales y de proximidad que los grandes nombres que dominan las estanterías de los supermercados.
Lo cierto es que no hace falta buscar muy lejos para encontrar sabores auténticos, únicos y de calidad, porque muchos de ellos se elaboran directamente en Canarias.
Tradición e innovación canaria
Mojos Guachinerfe es la empresa encargada de elaborar la mermelada de plátano, un producto que cbina la tradición con la innovación, manteniendo la esencia del sabor canario.
Con más de dos décadas de trayectoria, esta firma lleva desde 1996 dedicada a la elaboración artesanal de mojos, amogrotes y mermeladas, apostando siempre por el uso de materias primas lcoales y por procesos que respetan el producto y su entorno.
La mermelada de plátano se produce en unas instalaciones situadas cerca de Santa Cruz de Tenerife, donde un equipo de una veintena de personas trabaja con dedicación y cuidado.
Desde su base de producción, la empresa distribuye sus productos a grandes cadenas de supermercados, como Hipercor, Alcampo, Carrefour, Spar, Dialprix, Hipertrébol o El Supermercado de El Corte Inglés, además de estar presente en tiendas gourmet y establecimientos locales. También puede adquirirse a través de la web oficial de la marca, lo que permite llegar a clientes dentro y fuera del archipiélago.
Otros productos con sello canario
No es la mermelada de plátano no es el único éxito de Mojos Guachinerfe. La marca también son conocidos por sus mojos tradicionales, almogrote y savia de palmera, productos que combinan las recetas canarias con un enfoque innovador sin perder su esencia local.
Entre sus variedades de mermeladas destacan la de higos, guayaba, batata o la combinación de plátano y guayaba, perfectas para acompañar tostadas, quesos, yogures o tartas caseras, e incluso disfrutar directamente a cucharadas.
El sabor canario traspasa fronteras
La empresa inició su expansión internacional en Países Bajos y Alemania, y tras su participación en la feria gastronómica Speciality Fine Food Fair, amplió su presencia a Reino Unido.
Hoy en día, mantiene sus envíos regulares a Reino Unido y Alemania, además de haber alcanzado mercados como Francia, Islandia, Suecia, Polonia y EEUU.
