Cerca de 4.000 letrados eligen este viernes la nueva Junta del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife

Cerca de 4.000 abogados están llamados este viernes a las urnas para elegir a la próxima Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife (Icatf), que incluye a los profesionales, ejercientes y no ejercientes, de Tenerife, La Gomera y El Hierro. La abogacía vive un momento de cambio profundo definido por la digitalización, las modificaciones normativas y la adopción de sistemas de justicia más ágiles y eficientes. Bajo estas premisas se presentan las tres candidaturas lideradas por profesionales del Derecho de reconocido prestigio: José Manuel Niederleytner García-Lliberós, que aspira a ser reelegido para un tercer mandato; Mila Pacheco Pérez, hasta ahora vicedecana, y el letrado Víctor Martín Álvarez.

Niederleytner, que está al frente de la institución colegial desde hace una década, confía poder revalidar su proyecto, ahora bajo el lema Más colegio, más por ti. «El equipo está muy ilusionado y con muchas ganas de trabajar por la defensa de los derechos e intereses de nuestros compañeros. Las sensaciones que me transmiten los colegas son positivas, aunque esta ha sido una de las campañas más reñidas y debatidas que recuerdo», asegura.

Señala que ha «percibido un respaldo y apoyo enorme por parte de muchos despachos de abogados ya consolidados, pero también por compañeros más jóvenes pero que acumulan una gran experiencia».

Niederleytner confía en que el trabajo hecho a lo largo de estos años se traduzca en «un nuevo apoyo» a su candidatura. Así, defiende algunos de los logros alcanzados como son las propuestas de formación celebradas casi todas las semanas, la lucha por la actualización de las retribuciones de los letrados del turno de oficio, refrendado por el Gobierno de Canarias el pasado mes de septiembre; el impulso de la digitalización para la tramitación telemática de cualquier asunto, así como la mejora de las instalaciones de la sede colegial.

El letrado señala que su equipo está formado por profesionales de «primera línea de fuego, abogados serios y honestos, algunos más experimentados y otros más jóvenes, pero con una excelente formación y valía profesional».

Mila Pacheco, que ha sido vicedecana del Icatf durante el último lustro, lidera el proyecto Impulsa el cambio. Ha impulsado el Centro de Mediación del Icatf y se ha mostrado muy activa en la defensa de los derechos de los compañeros del turno de oficio y extranjería. Ha sido reconocida recientemente con la Medalla al Mérito de la Justicia en Canarias, con distintivo de oro.

Para Mila Pacheco «las sensaciones son muy positivas tras una intensa campaña que hemos tenido que desarrollar en un tiempo récord, debido al adelanto electoral respecto a la fecha inicialmente prevista en noviembre. A pesar de la brevedad del proceso, nuestro equipo ha trabajado con total entrega para hacer llegar a todos los sectores de la abogacía nuestro mensaje y nuestro programa», destaca la abogada portuense.

«Somos un grupo de profesionales con trayectorias contrastadas, que combina entusiasmo, experiencia y una firme convicción: mejorar la calidad de vida de los abogados y abogadas», explica. Pacheco subraya que tanto ella como su equipo conocen bien la profesión, sus retos y las necesidades reales del colectivo. «Por eso, hemos elaborado un programa amplio y realista, que no solo identifica los problemas y desafíos que afronta la abogacía, sino que propone soluciones concretas y viables para resolverlos. Proponemos un Colegio que ponga la prioridad en sus colegiados: en su tiempo, sus honorarios, su formación, su dignidad y su bienestar. Ahora los compañeros y compañeras tienen la última palabra. Les garantizo que si nos dan su confianza, trabajaremos con cercanía, transparencia y resultados», concluye.

El tercer aspirante es Víctor Martín Álvarez, que lidera el proyecto Alternativa por la dignidad de la abogacía. Asegura que la candidatura que lidera «se siente muy satisfecha por haber podido exponer la problemática del colectivo y aportar al debate sus propuestas concretas» y «agradece» el proceso abierto y muy participativo que se ha producido. En este sentido, Martín desea que «el colectivo acuda mayoritariamente a decidir, con ilusión y con criterio, para que del resultado de las urnas surja la voz de un colegio cohesionado y firme para obtener de la administración pública las respuestas que se precisan». «Por la garantía de los derechos de los ciudadanos, cuidemos y demos valor social a la labor diaria de los abogados», defiende.