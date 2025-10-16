El cambio climático condiciona el nuevo pabellón de La Matanza de Acentejo

El cambio climático condiciona la construcción del nuevo pabellón de La Matanza de Acentejo. El proyecto contempla la construcción de un aljibe con más de 1.400 metros cúbicos de capacidad para la recogida de las aguas pluviales del complejo deportivo para su reutilización en el regadío del parque urbano El Montillo, ubicado a unos 300 metros. También se establece el uso de energía procedente de fuentes renovables para limitar el consumo energético y un sistema de regulación de la luz natural para optimizar su utilidad.

Las instalaciones deportivas de La Matanza de Acentejo reciben un impulso con la construcción de este nuevo pabellón polivalente de más de 4.500 metros cuadrados, junto a la ampliación del edificio ya existente en el casco del municipio. El proyecto para la nueva infraestructura ha sido redactado recientemente y el consistorio publica en su sede electrónica la expropiación de dos terrenos colindantes, que ocupan casi 400 metros cuadrados y están valorados en más de 55.000 euros. Para ello, el Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo abre la negociación con los propietarios del suelo aledaño, según fuentes municipales.

Ampliar la capacidad operativa

El presupuesto diseñado para la construcción del nuevo pabellón polivalente y las ampliaciones propuestas roza los tres millones y medio de euros. Contará con una conexión a la actual instalación y también al campo de fútbol, integrándose en el entorno deportivo ya creado por el consistorio. Según el proyecto, el objetivo es ampliar la capacidad operativa de la instalación existente. Concretamente, se ampliará la infraestructura para el uso de los vestuarios de fútbol (modalidad 11) y dotarla de nuevas áreas auxiliares vinculadas al deporte.

La realización de estas actuaciones urbanísticas se suman a los 20.000 metros cuadrados que ocupa, aproximadamente, el actual complejo deportivo de La Matanza, que alberga dos piscinas, una de 38 metros y otra de 25. Además, se imparte un programa deportivo complementario que incluye seis pistas de canchas cubiertas de pádel, dos pistas de tenis, dos de squash y salas de actividades polivalentes.

El futuro edificio multiusos

El futuro edificio deportivo tendrá uso público y estará destinado a varias disciplinas, incluyendo un gimnasio de casi 500 metros cuadrados y una pista para diferentes modalidades con una superficie de 1.600. La pista se dividirá en dos partes y se podrá practicar fútbol-sala, balonmano, baloncesto, bádminton y voleibol.

Contará con tres plantas: la planta baja estará a nivel de pista y albergará los vestuarios, almacén y dos salas de calentamiento y actividades deportivas; en la primera planta estará el acceso principal con la zona de graderío, cafetería y sala de actividades; y la segunda planta tendrá espacios complementarios para actividades físicas y entrenamiento.