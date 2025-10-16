Aena contará con asesores de la Isla para reformar los aeropuertos

Un equipo de arquitectos e ingenieros, entre otros profesionales, asesorará técnicamente a Aena en la reforma de los dos aeropuertos de Tenerife. El Consejo de Gobierno del Cabildo aprobó ayer el expediente de contratación por 230.000 euros.

Se trata del servicio de asesoramiento técnico especializado que reforzará la participación de la institución isleña en el desarrollo de los proyectos de las áreas terminales y su entorno en las instalaciones de Tenerife Sur (Reina Sofía) y Tenerife Norte Ciudad de La Laguna (Los Rodeos).

El contrato, con un presupuesto total exacto de 230.185 euros y una duración de tres años, permitirá al Cabildo contar con un equipo multidisciplinar de expertos en arquitectura, ingeniería civil y aeronáutica que prestará apoyo técnico durante las fases de diseño y ejecución de las nuevas terminales que impulsa Aena en el marco del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) correspondiente al periodo 2022-2026.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, subraya que este paso «refuerza la posición de Tenerife en el proceso de modernización de sus aeropuertos». Además, Dávila entiende que este paso consolida el papel de la Corporación como institución garante de que las futuras terminales respondan a las necesidades reales de la Isla, «siempre con criterios de eficiencia, calidad y sostenibilidad», apunta.

La reciente inclusión de ambos proyectos en el DORA III (2027-2031) supone «un éxito histórico para Tenerife», según Dávila, ya que permitirá movilizar más de 800 millones de euros en inversiones. En el desglose del montante global serían 550 millones para la remodelación integral del Aeropuerto Tenerife Sur y 250 destinados a la ampliación y mejora de Tenerife Norte».

«Estos proyectos no solo modernizan nuestras terminales», explicó sino que «fortalecen la competitividad turística y económica de Tenerife». Lo fundamenta en «la mejora de la experiencia de los pasajeros y la contribución también a la sostenibilidad y la eficiencia de nuestras infraestructuras», valoró Dávila. Finalmente, la presidenta recalcó que «con este contrato de asesoramiento técnico, el Cabildo se dota de los medios necesarios para garantizar una supervisión rigurosa de los proyectos». Una «garantía» de que las inversiones públicas «se ejecuten con la máxima calidad y en beneficio de la ciudadanía de Tenerife».

En Tenerife Sur la intención es aumentar las superficies en el 50% a través de la adecuación de la fachada hacia los viales, la nueva zona de facturación o sala de embarques remotos, así como la capacidad con la introducción de nuevas tecnologías y la integración arquitectónica del terminal en su conjunto y con el entorno. La previsión en Tenerife Norte es ampliar el edificio terminal en un 40%. Las obras se concentrarán en las ampliaciones del área de facturación y del número de mostradores; de los controles de seguridad en la zona más emblemática del edificio; del área de embarque y del número de puertas; de la sala de recogida de equipajes y del número de cintas. También la distribución funcional de aparcamientos y los accesos al aeropuerto en coordinación con el proyecto de remodelación que se afronte en la autopista del Norte, la TF-5.