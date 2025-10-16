La Aemet activa el aviso por lluvias fuertes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife este viernes
El Hierro, La Palma y La Gomera serán las islas más afectadas, con posibilidad de tormentas, mientras que en Tenerife se esperan chubascos dispersos y ascenso leve de temperaturas
La Agencia Estatal de Meteorología prevé que las primeras lluvias localmente fuertes del otoño lleguen este viernes a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, afectando especialmente a El Hierro, La Palma y La Gomera, donde podrían registrarse chubascos intensos acompañados de tormentas ocasionales.
En Tenerife, las precipitaciones serán menos probables según la Aemet, aunque no se descartan lluvias moderadas y ocasionales, más frecuentes en el norte y oeste durante la mañana y en el este al final del día. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, con ligeros ascensos en algunos puntos de medianías.
Según la previsión de la Aemet, los vientos soplarán flojos de componente noroeste, con brisas en la costa y rachas moderadas en las cumbres centrales, que tenderán a amainar por la tarde.
Previsión detallada por islas occidentales:
- Tenerife: cielos cubiertos con lluvias ocasionales y posibilidad de chubascos en zonas del norte y este. Ligero ascenso térmico y viento flojo variable.
Temperaturas: mín. 21 °C / máx. 26 °C
- El Hierro: cielos nubosos o cubiertos con lluvias moderadas, que podrán ser localmente fuertes por la mañana, acompañadas de tormentas aisladas. Remitirán a lo largo del día.
Temperaturas: mín. 17 °C / máx. 22 °C
- La Palma: lluvias moderadas, puntualmente intensas y persistentes en la vertiente oeste, con posibilidad de tormenta. Por la tarde, las precipitaciones se concentrarán en la vertiente este.
Temperaturas: mín. 22 °C / máx. 25 °C
- La Gomera: cielos nubosos con chubascos moderados y localmente fuertes, sobre todo en el oeste. No se descartan tormentas puntuales.
Temperaturas: mín. 22 °C / máx. 27 °C
En el mar, se espera componente norte o noreste de fuerza 2 a 3, amainando a variable, con mar rizada y mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros. En la provincia oriental, la Aemet anticipa baja probabilidad de lluvias débiles a moderadas, principalmente durante la tarde, y temperaturas estables.
