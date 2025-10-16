La AEMET activa el aviso amarillo para mañana en varias islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife: estas son las zonas afectadas por las fuertes lluvias

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta amarilla para toda la población de La Gomera, La Palma y El Hierro para este viernes 17 de octubre. La AEMET ha avisado a los ciudadanos de estas islas porque desde las a partir de las 00:00 horas y hasta las 17:00 horas, está previsto que se den precipitaciones localmente intensas que podrían superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora en algunos puntos, y podrían acumularse hasta 60 litros en 12 horas.

Este episodio de lluvias está provocado por el paso de un frente atlántico que afectará al oeste del archipiélago con chubascos generalizados durante el fin de semana y tormentas ocasionales en la jornada del viernes por la mañana. La fusión de dos masas de aire, una fría y otra cálida y húmeda, ha generado un frente inestable que afectará a todas las islas durante los próximos días. Esta combinación traerá también nubosidad abundante, chubascos de intensidad variable y vientos del suroeste, especialmente en las islas de mayor relieve.

Así es el frente que aguará el fin de semana

Los modelos meteorológicos apuntan a que las lluvias se extenderán progresivamente entre el jueves y el fin de semana, afectando a todo el archipiélago, pero principalmente a las islas occidentales. La Palma, La Gomera y El Hierro ya han recibido la alerta de la AEMET, por lo que sus ciudadanos tendrán que estar atentos ante cualquier alerta de las autoridades como suspensión de clases o cortes de tráfico provocados por las precipitaciones.

Estos territorios serán las primeras en notar el cambio, mientras que el frente pasará por canarias hasta llegar a Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura donde se registrarán precipitaciones más débiles o intermitentes. En zonas del norte de Tenerife, podrían registrarse lluvias el sábado por la tarde.

Las temperaturas experimentarán pocos cambios, aunque se prevé un ligero descenso de las mínimas en las islas orientales. En La Gomera, los termómetros oscilarán entre los 31º y 28º; en La Palma, entre 29º y 25º; y en El Hierro, entre 31º y 26º.

Las autoridades llaman a la calma

Como ocurre en estas situaciones, la población no sabe cómo actuar; por ello, tanto la policía como Protección Civil y el 112 instan a mantener la calma y actuar con precaución si llegan lluvias fuertes. También, es muy importante que sigas las recomendaciones de las autoridades:

Evita desplazamientos innecesarios y si conduces, reduce la velocidad, aumenta la distancia de seguridad y nunca cruces carreteras o cauces inundados.

y si conduces, reduce la velocidad, aumenta la distancia de seguridad y nunca cruces carreteras o cauces inundados. Revisa desagües, canalones y azoteas para evitar acumulaciones de agua y asegura objetos que puedan caer o salir volando.

para evitar acumulaciones de agua y asegura objetos que puedan caer o salir volando. No te refugies en zonas bajas, garajes o barrancos , donde hay mayor riesgo de inundación o corrimientos de tierra.

, donde hay mayor riesgo de inundación o corrimientos de tierra. Suspende actividades al aire libre y evita senderismo o acampadas en zonas de riesgo, especialmente en medianías y laderas.

y evita senderismo o acampadas en zonas de riesgo, especialmente en medianías y laderas. Sigue la información oficial de AEMET, Protección Civil o el 112 y evita difundir rumores o datos no confirmados.

Este último punto es muy importante, porque desde los canales oficiales de AEMET, DGT y el 112 Canarias, donde actualizarán la situación meteorológica durante la jornada. La alerta amarilla implica riesgo moderado, pero no debe subestimarse, porque los episodios de lluvias intensas pueden generar incidencias significativas en cortos periodos de tiempo.

Este episodio marcará, según los meteorólogos, el inicio del tiempo otoñal en Canarias, con un ambiente más fresco y húmedo que podría prolongarse durante los próximos días. La AEMET seguirá actualizando los avisos conforme avance el frente, sin descartar la activación de nuevos avisos por lluvias o tormentas.