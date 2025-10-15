Terror y solidaridad se unen en “Mentally Block: After Dead”, la gran Casa del Terror de Tenerife

La noche de Halloween volverá a teñirse de sombras en El Rosario. Este 31 de octubre, cuando el reloj marque las siete de la tarde, las puertas del Centro de Información, Formación y Empleo (CIFE) de Lomo Pelado se abrirán para dar paso a una experiencia que promete desafiar los límites de la cordura: la cuarta edición de “Mentally Block: After Dead”, una Casa del Terror que ya se ha convertido en tradición en el municipio

Lo que nació como una propuesta juvenil se ha transformado en una cita esperada por los amantes del terror. Durante cuatro ediciones, “Mentally Block” ha ido perfeccionando su atmósfera: pasillos angostos, luces parpadeantes, voces que susurran nombres imposibles de olvidar y una puesta en escena que convierte cada rincón en un escenario de suspense.

“El objetivo es que los jóvenes vivan una experiencia distinta, hecha por y para ellos, pero también que tenga un componente solidario”, explican desde la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de El Rosario, organizadora del evento junto al Proyecto de Dinamización Juvenil.

Cartel de la actividad en el municipio de El Rosario. / El Día

Este año, el terror volverá a tener un propósito: cada entrada será una donación solidaria, consistente en un kilo de alimentos no perecederos o comida para gatos. Una forma de transformar el miedo en ayuda para quienes más lo necesitan.

Experiencia para valientes

La edición de 2025 promete ir un paso más allá. Desde las 19:00 hasta las 23:00 horas, los asistentes recorrerán escenarios creados con un alto nivel de detalle, diseñados por Víctor Jorge, encargado de la decoración y la ambientación. “Queremos que el visitante sienta que forma parte de una película, que viva el miedo en primera persona”, comenta el equipo organizador.

Cada grupo deberá enfrentarse a los sustos y desafíos de un recorrido que mezcla teatro, efectos especiales y participación del público. “Aquí el miedo es real, pero también lo es la ilusión por hacerlo bien. Cada año nos superamos un poco más”, apuntan desde el proyecto juvenil.

“Mentally Block: After Dead” no solo es un evento de miedo, sino también una oportunidad para conectar a la juventud con valores de colaboración, empatía y creatividad colectiva. La participación es gratuita, pero requiere inscripción previa a través del formulario disponible en este enlace.

Las plazas son limitadas y, como cada año, se espera una gran afluencia de público. Los interesados pueden obtener más información a través del teléfono 922 68 46 99, el WhatsApp 674 212 053, o en el perfil de Instagram @dinamizacionjuvenil.elrosario.

El miedo también une

A lo largo de sus ediciones, “Mentally Block” se ha consolidado como una referencia en la programación juvenil de El Rosario, demostrando que el ocio alternativo puede ser creativo, participativo y solidario. “Aquí no se trata solo de asustar, sino de unir a la gente, de hacerles vivir algo diferente”, resumen los organizadores.

Y, como advierten en sus redes, este año las paredes del CIFE “guardan sorpresas que no dejarán a nadie indiferente”.