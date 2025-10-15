El plan contra los atascos en Tenerife prioriza el tren del Sur, relega el del Norte y prevé 2.000 millones para las carreteras

El Plan de Movilidad Sostenible de Tenerife (Pimsit), el programa de actuaciones para acabar con la saturación del tráfico en la Isla con vistas al año 2035, incorpora el tren del Sur pero deja fuera el del Norte. Es la novedad de un documento vital para la planificación de Tenerife en los próximos años que ha actualizado el Gobierno insular y cuya versión modificada acaba de salir a información pública para la presentación de alegaciones.

En la relación de medidas más adecuadas desde la perspectiva del transporte interno y la racionalidad económica se queda fuera la línea ferroviaria norteña por el retraso en el desarrollo del proyecto. «Solo ha alcanzado la fase de aprobación inicial del Plan Territorial Especial, sin llegar a aprobarse definitivamente», asegura el documento.

El tren del Norte, no por ahora

El plan recuerda que el Cabildo, a través de la empresa pública Metrotenerife, licitó un concurso de ideas para su desarrollo, «lo que confirma el interés institucional en la iniciativa». «Sin embargo, su trazado y tipología aún no están definidos, lo que sitúa su materialización en un horizonte temporal más lejano, fuera del ámbito del Plan de Movilidad Sostenible para 2035».

La incorporación del tren del Norte «podría representar un salto cualitativo en la capacidad del transporte público de la Isla» pero se ha optado por el del Sur al ser de los dos proyectos ferroviarios insulares el catalogado como prioritario por el Gobierno insular, formado por CC y PP.

Convenio para el del Sur

La inclusión del tren del Sur, que no se consideró prioritario en el primer borrador del Plan de Movilidad Sostenible y ahora sí en su revisión, llega justo cuando el Gobierno de España ha firmado el primer protocolo que garantiza la cofinanciación de esta infraestructura a través de los Presupuestos Generales del Estado.

El pasado 4 de septiembre, el Estado firmó un protocolo con el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife que fija la primera hoja de ruta para la construcción de la primera de las líneas ferroviarias previstas para mejorar la movilidad de la Isla, la que irá desde el municipio capitalino de Santa Cruz al de Adeje.

El coste del tren del Sur

Con un coste estimado de 2.333 millones de euros, el programa para acabar con las colas y mejorar el tráfico en la Isla pone algunos reparos, como que «a pesar de los avances en su planificación, incluidos los proyectos constructivos prácticamente finalizados, su ejecución aún no es una realidad, principalmente debido a su elevado coste económico».

«Su implementación está sujeta a la articulación de los mecanismos de financiación adecuados», detalla el documento, para acto seguido puntualizar que al menos «se ha avanzado significativamente y se está trabajando en la elaboración de un convenio plurianual con el Gobierno del Estado para asegurar los recursos necesarios y consolidar los compromisos de financiación».

1.900 millones en carreteras

Además del tren del Sur, el Plan de Movilidad Sostenible elige, de todas las opciones posibles de actuaciones para el futuro a corto y medio plazo de Tenerife, un modelo basado en la mejora de los medios de transporte ya implantados –las guaguas y el tranvía–, una fuerte inversión en la ampliación de las carreteras –de 1.898 millones de euros– y la construcción de aparcamientos disuasorios para retirar vehículos particulares de las vías, principalmente aquellos que van con una sola persona, la mayoría.

Esta hoja de ruta para desatascar la Isla parte de la base de que no va a bastar solo con la ampliación de las vías. «La congestión no se va a resolver a largo plazo dotando de una mayor capacidad a las carreteras», sino que todo pasa porque estas mejoras estén «orientadas al transporte público», sobre todo en los tramos más saturados de las autopistas del Norte (TF-5) y el Sur (TF-1).

Principales proyectos

Pero no va a quedar otro remedio, siempre según el nuevo Pimsit, que desplegar primero los terceros carriles en las autopistas del Norte y el Sur, o cerrar de forma definitiva el Anillo Insular, o construir vías alternativas –variante de la TF-5 en La Laguna, túnel de la Mesa Mota entre La Laguna y Tegueste, vía exterior o circunvalación oeste–, o soterrar parte de la autopista del Sur a su paso por Adeje, o implementar en los terceros carriles sendas específicas para guaguas y otros transportes colectivos –conocidos técnicamente como carrilles bus-vao– con la tecnología punta necesaria para maximizar su rendimiento.

Principales proyectos del Plan de Movilidad de Tenerife y su coste Anillo Insular San Juan de la Rambla-La Guancha-Icod: 174 millones de euros. Nueva carretera San Juan de La Rambla-La Guancha-Icod. Es una variante de la TF-5 con forma de «Y». Proyectada en Las Aguas, continúa en un túnel hasta el barranco de Las Monjas para entrar en un segundo túnel y salir al enlace de La Guancha. Nuevamente se entra en un tercer túnel, Las Cucharas, que finaliza en Buen Paso, y con un enlace se conecta con el siguiente tramo del Anillo Insular y con la Isla Baja. Anillo Insular El Tanque-Santiago del Teide: 241 millones. Este tramo del Anillo Insular incrementará la conectividad entre el Norte y el Sur por el oeste, lo que ayudará a disminuir la congestión de la TF-5 en dirección a Santa Cruz. Cuarto carril del Anillo Insular entre Santiago del Teide y Guía de Isora: 74 millones. Construcción de un cuarto carril de la parte del Anillo Insular ya construida entre Las Manchas (Santiago del Teide) y Erques (Guía de Isora). Ahora hay dos carriles descendentes y uno ascendente. Con esta obra, quedarían dos carriles por sentido y el tramo Sur del Anillo sería una autopista. Soterramiento de la TF-1 a la altura de Adeje:106 millones. Gran proyecto que cambiará la fisonomía de uno de los puntos con más peso turístico: Playa de Las Américas, en la parte de Adeje. Contempla soterrar tres kilómetros de la TF-1 con un falso túnel entre Las Américas y Miraverde y la parte superior se convertirá en una rambla con paseos, carriles bici y zonas verdes. Tercer carril Güímar-San Isidro: 100 millones. La autopista del Sur ya tiene tres carriles por sentido entre Santa Cruz y Güímar. Este proyecto consistiría en ampliar ese tercer carril al tramo entre Güímar y San Isidro (Granadilla de Abona). Tecer carril San Isidro-Los Cristianos. 110 millones. Llevar el tercer carril por sentido de la autopista del Sur hasta Los Cristianos. Habría que remodelar los enlaces. Acceso al Puerto de Los Cristianos desde la autopista del Sur: 7,5 millones. El proyecto consiste en un nuevo acceso al Puerto de Los Cristianos desde la TF-1. El viario actual hacia el muelle crea colapsos. Tercer carril Guamasa-La Orotava: 277 millones. Construcción de un tercer carril en cada sentido de la autopista del Norte (TF-5) entre el aeropuerto de Los Rodeos (La Laguna) y La Orotava. Carriles bus-vao en el Norte y el sur: 232 millones. Los terceros carriles de las autopistas del Norte (Santa Cruz-Los Realejos) y el Sur (Santa Cruz-Los Cristianos) se convertirían en bus-vao con prioridad para el transporte público y los vehículos compartidos. Variante de la TF-5 en La Laguna: 332 millones. La denominada variante o circunvalación de La Laguna en la TF-5 consiste en una autopista que bordea el aeropuerto de Los Rodeos desde Guamasa hasta Lora y Tamayo. Túnel de la Mesa Mota: 78 millones. Es un túnel de un kilómetro con dos vías de dos carriles cada una que atravesará la Mesa Mota y unirá los municipios de La Laguna y Tegueste desde Las Canteras a La Gorgolana. Vía exterior o circunvalación oeste : 167 millones. La Vía Exterior o Circunvalación Oeste es un proyecto que busca conectar las autopistas TF-1 y TF-5 para quitar tráfico al área metropolitana. El trazado parte desde la autopista del Norte, a la altura de Guamasa, bordea el aeropuerto de Los Rodeos hasta desembocar en la autopista del Sur. Tren del Sur Santa Cruz-Adeje: 2.333 millones. Discurriría por el mismo corredor costero que la Autopista TF–1. Contaría con siete estaciones, tres en el tramo Santa Cruz – Candelaria y cuatro en el Sur de la Isla (San Isidro, Aeropuerto, Los Cristianos y Adeje).

Ese énfasis en asociar las mejoras en la red viaria con las del transporte público ya se deja claro en el primer punto de los objetivos generales: «Consolidar un sistema multimodal de transporte de viajeros en Tenerife que contribuya a la integración del espacio social, económico y comercial de la Isla».

Siempre el transporte público

«Este sistema», matiza, «debe permitir la conectividad fluida entre los distintos modos de transporte (guaguas, tranvías, bicicletas, transporte a pie y eventualmente modos ferroviarios), promoviendo una visión unitaria y cohesionada del territorio». Para ello, se buscará «gestionar y fomentar eficazmente el transporte público, aumentando los servicios y la cobertura».

Ampliación del tranvía

De ahí que el paquete de actuaciones por el que se decanta el Pimsit incluya la ampliación de las dos líneas del tranvía. La idea es que la línea 1, que parte desde el Intercambiador de Santa Cruz, llegue hasta el aeropuerto de Tenerife Norte.

Esta ampliación ya se contempla en el Plan Territorial Especial de Ordenación de Infraestructuras y Dotaciones aprobado en 2003 y ha sido calificada de interés insular para Tenerife. Por un lado, mejoraría la conectividad con el también conocido como aeropuerto de Los Rodeos –en 2024 movió casi siete millones de pasajeros– y por otro lado daría servicio a los barrios ubicados fuera del casco lagunero, como San Lázaro, San Benito, Las Gavias y El Coromoto.

Sobre la línea 2, la previsión es que se alargue para que conecte los barrios de La Cuesta y La Gallega, compartiendo infraestructura con la línea 1 en el tramo Hospital Universitario–El Cardonal. La ampliación se proyecta desde el barrio de Tíncer hasta el de La Gallega para dar servicio a otros barrios con mucha población en el Área Metropolitana como El Sobradillo y Barranco Grande.

Ampliación de las líneas del tranvía

Actualmente se está tramitando el concurso para la contratación de los servicios de redacción del proyecto constructivo. No entra en la lista de obras prioritarias la construcción de una tercera línea entre Santa Cruz y la playa de Las Teresitas por el Muelle Norte.

En total, este catálogo de intervenciones preferentes supondría una inversión pública de más de 4.300 millones de euros, que recaerán en las arcas públicas. Es más del cuádruple del presupuesto total de este año del Cabildo de Tenerife y un dinero que sería equivalente al que se necesitaría para construir 12 grandes hospitales.