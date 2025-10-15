El Nordeste emplea el 100% de agua regenerada en la agricultura

Una veintena de agricultores de La Punta, Bajamar, Valle de Guerra y Tejina utilizarán la totalidad del agua depurada que genera la estación de Punta del Hidalgo para el riego de 90 hectáreas del Nordeste de la Isla. El Ayuntamiento de La Laguna y la empresa mixta Teidagua culminaron el proceso de modernización de la EDAR, que incorpora un nuevo sistema para regenerar el 100% del agua tratada. La depuradora aumenta también su capacidad, pasando de 850 a 1.200 metros cúbicos diarios, de forma que cubre las previsiones para esta zona del municipio en los próximos 20 años.

El nuevo sistema de regeneración de aguas residuales para riego agrícola fue dado a conocer ayer por el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y el gerente de Teidagua, Braulio Domínguez, en una presentación que ha contado el transcurso de un encuentro que contó con la presencia de varios agricultores de la comarca y los concejales de Desarrollo Rural, Cristina Ledesma, y de Obras, Infraestructuras, Accesibilidad y Aguas, Ángel Chinea.

La modernización de la estación de Punta del Hidalgo «nos permitirá obtener agua regenerada de la máxima calidad, contribuyendo al ciclo integral del agua, lo que supone un beneficio enorme para que los agricultores de la comarca tengan acceso a este recurso para regar sus cultivos», indicó el alcalde, quien realzó el trabajo del equipo técnico de Teidagua que permite «contar con una planta adaptada a las exigencias del siglo XXI».

Braulio Domínguez destacó que con las obras llevadas a cabo «hemos transformado una estación depuradora convencional en lo que se denomina hoy una biofactoría». El gerente de Teidagua hizo hincapié en que con esta modernización «se aporta un volumen real de agua al día que contribuye a minimizar la emergencia hídrica, al dedicarse a la agricultura un agua regenerada con la que antes no se contaba».

En representación de los agricultores de la comarca Nordeste, Juan González de Mesa expresó el agradecimiento del sector por alcanzar este objetivo «incluso antes del tiempo previsto». La modernización de la depuradora de Punta del Hidalgo tiene una gran importancia para el sector primario de la comarca porque «los pozos y galerías de agua se están regenerando gracias a que disponemos de este agua depurada para desarrollar una agricultura sostenible». El agricultor hizo un apunte relevante: el agua que se obtiene de la depuración registra «unos niveles de conductividad buenísimos para la fruta».

Las ventajas

Las mejoras llevadas a cabo en la estación de Punta del Hidalgo durante el último año permiten regenerar totalmente el agua depurada con un máximo nivel de calidad, gracias a un sistema de membranas de filtración de última generación para separar los elementos sólidos y el líquido. A este sistema de ultrafiltración se le añade un último tratamiento por medio de una ósmosis inversa, con el que se consigue bajar la salinidad del agua, pasando de 1.200 a entre 700 y 800 de conductividad, lo que resulta más adecuado para el riego por su baja salinidad.

Entre las ventajas medioambientales del proyecto, la regeneración de agua en esta depuradora contribuye a la recuperación de los acuíferos, ya que al disminuir su sobreexplotación se evita su salinización por la intrusión marina. Al tiempo, el sistema de ultrafiltración tiene capacidad para retener los microplásticos. Todo el proceso conlleva un control analítico continuo, además de analíticas específicas para saber la cantidad de nutrientes del agua que se proporciona a los agricultores.

La planta de Punta del Hidalgo es una depuradora convencional construida a principios de los años 80 del siglo pasado. En los últimos años se realizaron modificaciones para mejorar la calidad del agua de salida y la eficiencia energética. No obstante, las previsiones de crecimiento poblacional de la comarca recomendaban una ampliación de su capacidad, además de incrementar su eficiencia energética y mejorar la calidad del agua, de tal manera que pudiera ser reutilizada por los agricultores de la zona para el riego.

En mayo de 2023, el Ayuntamiento de La Laguna recibió de la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias una subvención de 1.799.077 euros para el proyecto de reutilización en el riego agrícola del agua regenerada, lo que posibilitó la completa remodelación de las instalaciones. La ayuda se enmarcó en las subvenciones para financiar actuaciones en la Reservas de la Biosfera en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea con fondos Next-Generation. n