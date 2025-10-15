Brazadas por los niños de Nepal: nada los 40 kilómetros de Tenerife a La Gomera por una causa solidaria

Un nadador malagueño de 51 años, Christian Jongeneel, ha recorrido los 40 kilómetros que separan Tenerife de La Gomera a nado por una causa solidaria: ayudar a los niños de Nepal. Jongeneel lo consiguió la tarde de este martes 14 de octubre tras diez horas de dura travesía en la que tuvo que enfrentarse a fuertes corrientes y a la bravura del mar abierto. Y encima no llevaba traje de neopreno.

"Es duro y, aunque vas acompañado por un equipo que va en un barco a tu lado, puedes llegar a sentirte en la más absoluta soledad, pero en mi caso no es así", cuenta Christian Jongeneel, para acto seguido precisar: "En realidad me siento acompañado por todas las personas que apoyan la causa por la que hago este tremendo esfuerzo".

Partida de playa San Juan

Jongeneel tenía previsto ir de playa San Juan, en el municipio tinerfeño de Guía de Isora, a Puerto Santiago, en La Gomera, y luego regresar - es decir, 80 kilómetros- pero tuvo que abortar la vuelta por las malas condiciones del mar. Para él "no es en absoluto un fracaso, sino un triunfo", porque lo importante es "conseguir fondos para una buena causa".

Christian Jongeneel nada más llegar a La Gomera tras partir diez horas antes de la costa de Guía de Isora, Tenerife. / E. D.

Este miércoles 15 de septiembre, el nadador ya había conseguido el 86% del dinero que espera recaudar: 6.000 de los 7.000 euros de objetivo. Muy probablemente en las próximas horas lo conseguirá. Los donativos se pueden realizar a través de la página web de sus retos, Brazadas Solidarias.

Toda la recaudación de este reto servirá para promover la escolarización de niños y niñas de Nepal, especialmente en las zonas rurales, donde la lejanía de las escuelas supone un obstáculo de acceso para las familias.

Nepal e India

Los proyectos están liderados por la Fundación Vicente Ferrer, que trabaja en la India desde hace más de 40 años y ha puesto en marcha la primera fase de su internacionalización en Nepal, un país con una población que aún no se ha recuperado de las consecuencias del devastador terremoto de 2015.

La historia de este ingeniero que trabajó para la Junta de Andalucía, y que ahora se dedica por entero a la Fundación Vicente Ferrer, está llena de desafíos como el que ha protagonizado en Tenerife y La Gomera. Su especialidad: las brazadas a mar abierto por todo el mundo por estas y otras causas solidarias.

"Nada salvaje"

"Nada salvaje" es su lema. Este año ya ha hecho 27 travesías en España, principalmente en la comunidad andaluza pero también en Cataluña, Murcia y País Vasco. Jongeneel ha sido capaz de cumplir retos que pocos pueden alcanzar: cruzar a nado el Canal de la Mancha, el Estrecho de Gibraltar ida y vuelta, el Estrecho de Cook, que es uno de los más complicados del mundo y separa las dos principales islas de Nueva Zelanda, la isla de Manhattan o la isla de Hawái.

El malagueño cuenta que comenzó a nadar cuando todavía era un niño y que lleva 20 años realizando travesías por todo el planeta. Este martes terminó la de Tenerife-La Gomera en una cala cercana a Puerto Santiago. Ahí decidió que no podía regresar a la isla del Teide.

"Estoy feliz"

Este miércoles se recuperaba, ya de regreso a Tenerife, del enorme esfuerzo: "Estoy muy feliz porque hemos dado un nuevo paso para aportar financiación a las actuaciones que desarrolla la Fundación Vicente Ferrer", subrayó.

Esta organización, que lleva el nombre filántropo español considerado una de las personas más activas en la ayuda, solidaridad y cooperación con los desfavorecidos del tercer mundo, apoya en Nepal a siete escuelas para que menores en edad preescolar (de 3 a 6 años) reciban nutrición, ropa y cuidados mientras sus padres trabajan como temporeros. Sin este apoyo, los niños con toda probabilidad acabarían trabajando con los padres.