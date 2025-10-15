Las medidas del Cabildo de Tenerife reducen un 15% las colas en las autopistas

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, dibujó un balance positivo de sus dos años de mandato (2023-2027) en la movilidad de la Isla. Lo hizo durante su comparecencia hoy en el pleno insular, a petición del grupo socialista. donde destacó la reducción de los tiempos de desplazamiento en una media del 15% en las dos autopistas, así como el aumento de 120.000 usuarios en el transporte púbico de guaguas y tranvías desde 2023. Esgrimió como hoja de ruta para el futuro con el umbral puesto en 2035 el Plan Insular actualmente en exposición pública Subrayó que las medidas adoptadas "desde el primer momento" comienzan a mostrar resultados tangibles.

Escalonamiento

Uno de los ejemplos más relevantes es el escalonamiento en la entrada a clase en trece facultades de la Universidad de La Laguna (ULL), cuya alianza estratégica alabó. Una medida que ha conseguido reducir en un 15% el trayecto diario que llegan desde el norte.

Sistemas GPS

Los datos, obtenidos a partir de los sistemas de GPS de las guaguas de Titsa, muestran que el escalonamiento de horarios, junto con la implantación de guaguas lanzaderas y la mejora de los enlaces, ha contribuido a aliviar la presión sobre las principales carreteras de la Isla. El objetivo es retirar 111.000 vehículos anuales de una comunidad global de 22.000 personas.

TF-5 y TF-1

En la TF-5, una de las vías con mayor densidad de tráfico, los trayectos desde Puerto de la Cruz hacia el área metropolitana presentan una reducción media del 10% a las 8:00 horas y del 18% a las 9:00 horas. En el caso de la TF-1, la mejora en la rotonda de San Isidro y la resolución de problemas de enlace han permitido disminuir los tiempos de recorrido en un 15% de media, llegando incluso al 30% en determinados días y horarios.

Transporte público

La presidenta insular también destacó los avances logrados desde 2023 en materia de transporte público. En dos años, más de 120.000 personas se han incorporado como nuevos usuarios del sistema, impulsadas por la gratuidad del transporte y la mejora del servicio. Además, el número de tarjetas Ten+ activas ha alcanzado los dos millones en el último mes, con un total de 100 millones en doce años.

Rosa Dávila, durante el pleno / Arturo Jiménez

Por su parte, la flota de Titsa se ha ampliado con 247 nuevos vehículos. en 2024 y 2025 más 70 para 2026, trece de ellos de doble piso. Para atender la creciente demanda, se han incorporado 360 nuevos trabajadores, de los cuales 300 son conductores. Resumió: "Guaguas modernas y sostenibles".

Planificación

Dávila explicó que, a corto plazo, el Cabildo centra sus esfuerzos en la renovación de una decena de rotondas conflictivas y en la mejora de 600 kilómetros de carreteras, con el objetivo de incrementar la seguridad y fluidez del tráfico. Sin olvidar las grandes obras de la mano del Gobierno de Canarias como el tercer carril de Guamasa a Los Rodeos, obra ya licitada por 66 millones de euros y 35 meses de plazo.

Plan de Movilidad

A largo plazo, el Plan de Movilidad de Tenerife 2035 contempla el desarrollo de sistemas ferroviarios como eje estratégico de futuro. En este sentido, la presidenta señaló que el Tren del Sur es el proyecto más avanzado y representa “una apuesta decidida por la movilidad sostenible y la reducción de emisiones”.

Otra visión

El PSOE ve otra realidad, la de "la frustración de la ciudadanía en las colas diarias".Su portavoz, Aarón Afonso, glosó la comparecencia con una frase: “La movilidad se ha convertido en el mayor fracaso del mandato de Rosa Dávila”. Acusó a la presidenta del Cabildo de "anteponer los intereses de Coalición Canaria a los de Tenerife" y de mantener una gestión “dócil” ante el Gobierno de Canarias, mientras "las carreteras y el transporte público continúan colapsados".

"Incumplimientos"

El portavoz del PSOE planteó carencia de gestión en los 835 días transcurridos del actual mandato (2023-2027) y recordó "promesas incumplidas" como la Pasarela del Padre Anchieta. Hizo alusión a la "eterna y no resuelta" huelga del tranvía y sentenció: "No ha habido medidas estructurales en movilidad".

90 días

La presidenta recalcó a Afonso respecto a sus supuestas declaraciones al inicio del mandato respecto a solucionar las colas en 90 días que "lo que dije, y usted lo sabe porque es una persona rigurosa, empezaríamos tomar las primeras cinco decisiones sobre carreteras y transporte público en tres meses y no solo fueron cinco sino veinte". Y añadió, "siempre de la mano de los agentes sociales, como hemos hecho ya en siete reuniones"·

Histeria

Hubo un momento de cierta tensión con la socialista Marián Franquet que Rosa Dávila resolvió con una frase: "No le he llamado histérica sino que hablo de la histeria de la oposición".

Pacto

Vox propuso elaborar un informe trimestral sobre el resultado de obras y actuaciones en movilidad porque "los tinerfeños están cansados de promesas". Mientras, el popular Manuel Fernández (PP) planteó un gran pacto por la movilidad para definir una hoja de ruta que desarrolle "gobierne quien gobierne. Fernández y la consejera del área, Eulalia García, apelaron a una oposición "constructiva y responsable" tendiendo la mano a esa opción de un gran pacto insular por la movilidad sostenible.

Invitación

Aarón Afonso reflexionó: "Dicen que tienden la mano pero nos llama sectarios por lo que hicimos o no en el mandato anterior". Además de que "no nos ha invitado a los socialistas a una sola de las reuniones sobre movilidad". La respuesta fue inmediata: "Quedan invitados a la octava". Uno de los argumentos recurrentes por ambas partes fue el papel de los gobiernos de España y de Canarias, sobre todo en lo referido a la financiación, en la movilidad en la Isla".

Financiación

El portavoz socialista al que la presidenta instó a ponerse de su lado para hacer realidad la financiación de los trenes, concluyó con una apelación a "menos titulares y más ponerse a trabajar" por la movilidad en Tenerife".

Seguir trabajando

Dávila concluyó: "Esta es la manera de conseguir un transporte y una movilidad sostenibles en la isla de Tenerife, además de ir aliviando la situación del tráfico. Eso no significa ser autocomplacientes, sino que vamos a seguir trabajando en esta línea".