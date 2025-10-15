Una grúa fija y multas más altas ante el caos de tráfico en el parque nacional de Tenerife

Una grúa fija, incremento de las multas y refuerzo de agentes de la Policía Local. Son las medidas que va a implantar el Ayuntamiento de La Orotava para acabar con las numerosas infracciones de tráfico en el Parque Nacional del Teide.

Lo confirmó este martes 14 de octubre Narciso Pérez, concejal del Seguridad, que añadió que las actuaciones «ya están en estudio» y se realizan «en coordinación» con el Cabildo de Tenerife dentro de los esfuerzos de las administraciones locales por mejorar la vigilancia en el paraje natural más protegido de la Isla.

Dos casos flagrantes

Dos casos recientes han llevado al Consistorio orotavense al convencimiento de que había que endurecer los mecanismos de control «ante las permanentes indisciplinas» que se están observando en la cima de España, según Narciso Pérez.

Hay que tener en cuenta, puntualiza el edil, que los puntos que están acaparando más infracciones se encuentran en el término municipal de La Orotava, el que tiene más territorio de los 13 (Los Realejos, San Juan de la Rambla, Santiago del Teide, Guía de Isora, Vilaflor, Adeje, Arona, Fasnia, Granadilla, La Guancha, San Miguel de Abona y Arico) que abarca el parque.

Hace cerca de un mes, un vehículo bloqueó el principal acceso al pico del Teide en Montaña Blanca. «El conductor salió de la carretera, se metió en la pista, aparcó el coche y se marchó, dejando allí el auto, que bloqueaba la entrada al sendero», narra Narciso Pérez, que añade: «Ya no solo está prohibido acceder a ese punto, sino que además impedía el paso en caso de operativo de evacuación a los vehículos de emergencia. Es difícil de comprender que alguien haga algo así, por mucha desinformación que tenga del lugar. Es sentido común».

En plena carretera

Hace dos semanas, otro conductor dejó un turismo aparcado en plena carretera TF-21, justo al lado del aparcamiento de este mismo sendero de Montaña Blanca que conduce al pico. «Allí lo dejaron, bloqueando uno de los carriles de la principal vía del parque nacional, ante la sorpresa de nuestros agentes locales». La Policía orotavense tuvo que enviar una grúa en ambos casos para retirar los vehículos. Las infracciones supusieron 65 euros por la grúa y más 200 euros por aparcar mal.

Mayor coste de la grúa

Por lo pronto, la Concejalía de Seguridad ha encargado un estudio para cuantificar cuál debería ser el precio del servicio de grúa en el caso de tener que subir al Teide. «No es lo mismo retirar un vehículo en las principales poblaciones del municipio que en el parque nacional, por lo que vamos a incrementar el coste», aseguró el concejal de Seguridad. Entre el casco de La Orotava y el paraje declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco hay una distancia de más de 40 kilómetros.

En el marco de estas medidas, el Ayuntamiento norteño se ha comprometido con el Cabildo a dejar una grúa fija en el Teide, al menos en las horas de mayor actividad. La Corporación insular aportará financiación al entender que es una solución adecuada ante el incremento de actos de indisciplina en materia de tráfico.

El incremento en el número de denuncias –este año ya van más de un centenar solo por parte de la Policía Local orotavense– no solo demuestra, según Narciso Pérez, el incremento de la vigilancia, sino también de la indisciplina de los conductores.

La grúa retira un vehículo hace dos semanas aparcado en plena carretera en el Parque Nacional del Teide. / E. D.

Coche de alquiler

El concejal de Seguridad revela que la práctica totalidad de expedientes sancionadores los protagonizan «turistas a bordo de coches de alquiler». «Confieso que muchas veces nos vemos desbordados por la cantidad de vehículos que suben al parque», remarca, para continuar: «Encima, los veranos se están alargando y eso implica que las visitas masivas para ver los atardeceres se extienden más allá de septiembre».

La Villa también estudia por estas mismas razones la posibilidad de endurecer las sanciones. «Quiero dejar bien claro que la finalidad que perseguimos no es recaudatoria, sino disuasoria. Aparte del aumento de infracciones, somos conscientes de que el Teide es la joya de la naturaleza de Canarias y debemos aportar nuestros esfuerzos para protegerlo», subraya.

Más patrullas a Echeyde

Entre los planes de La Orotava también se contempla el envío de más patrullas de la policía local a Echedey, como llamaban los guanches al volcán. Va a ser posible gracias al plan de incorporación de nuevos agentes que ha puesto en marcha el Ayuntamiento, presidido por el nacionalista Francisco Linares, y con el que quiere pasar de una plantilla de 42 profesionales a una de 61.

Efectivos de #PoliciaLocal #LaOrotava colaboran con @CabildoTenerife frente a quienes estacionan sus vehículos invadiendo las carreteras en el @pnteide

Se efectúan denuncias y retirada con grúa.#SeguridayEmergencias#LaOrotava pic.twitter.com/a0B2J1gaXh — Área de Seguridad y Emergencias de La Orotava (@CECOPAL_Orotava) October 10, 2025

Ya hay diez agentes en prácticas y otras nueve plazas en curso. «Ya hemos reforzado nuestros servicios en el Teide, con envíos de patrullas sobre todo los fines de semana, pero nuestra intención es tener una mayor presencia, dentro del operativo de seguridad organizado por el Cabildo».

Robos en los miradores

No son solo las permanentes faltas contras las normas de tráfico. También se han detectado, según el miembro del Gobierno local del valle, prácticas de robos en algunos miradores, aprovechando que los turistas abandonan los coches para caminar por el espacio protegido. «Hay que seguir adoptando medidas para acabar con la sensación de caos y evitar la masificación», concluyó Narciso Pérez.