La Feria Arte Joven en la Calle volverá a llenar el centro histórico de La Orotava de talento creativo

El talento creativo de la juventud villera tomará las vías y plazas de La Orotava el próximo fin de semana en una nueva convocatoria de la Feria de Arte Joven en la Calle. La 26 edición de esta muestra encierra numerosas novedades y tendrá lugar el sábado 18 y el domingo 19, dedicándose el primer día para el público más joven y en horario nocturno con actuaciones musicales en directo, música dj y diversas actividades, mientras que el domingo más de 500 jóvenes artistas mostrarán directamente sus habilidades artísticas a pie de calle. La feria se presentó este lunes [13 de octubre] en el salón noble de la Casa Consistorial y contó con el alcalde Francisco Linares, el consejero insular de Juventud, Serafín Mesa, y edil de Juventud en la Villa, Darío Afonso.

El alcalde de la Villa, Francisco Linares, mostró su orgullo al afirmar que “es una actividad pionera en Canarias por cuanto, fuimos el primer municipio en apostar por el talento y la creatividad de nuestra juventud y en darles una oportunidad para mostrarla abiertamente y al aire libre”. En esta línea, subraya que Arte Joven en la Calle nació en el año 2000 “atendiendo la institución local a la propuesta que nos hizo un grupo de jóvenes que se dedicaban a las artes escénicas, con el objetivo de mostrar en la vía pública su arte, a través de una gran muestra lúdico-artística, y realizando su trabajo in situ, al aire libre”. Esta propuesta se ha ido consolidando con el paso del tiempo “hasta convertirse en todo un referente, marcando tendencia, donde nuestra juventud puede expresarse libremente”, matiza Francisco Linares. Así, valoró que son muchos los jóvenes que han tenido en esta muestra una oportunidad y ha sido el trampolín que les ha dado fuerza para luego convertirse en auténticos artistas y profesionales.

El consejero Serafín Mesa puso en valor esta feria de Arte Joven en la Calle, “la más longeva, de las más grandes y todo un referente en Canarias”. La muestra permite apostar de una forma única y diferente por los jóvenes, así como darles la oportunidad de darse a conocer y mostrar sus habilidades artísticas. En esta línea, subrayó que para la institución insular ha sido una prioridad apoyar al colectivo juvenil, por lo que se mantiene una sinergia con los ayuntamientos, y en este caso con La Orotava que siempre suma fomentando el ocio saludable.

En el mismo sentido se muestra el concejal de Juventud, Darío Afonso, para quien la feria “ha ido experimentando un notable crecimiento con el paso de los años, tanto en cuanto a participación de los y las jóvenes artistas con más de medio millar, como en lo referente a la asistencia de público, convirtiéndose así en un rotundo éxito cada año”.

A diferencia de otros años—detalló Afonso— en la presente edición están previstas dos jornadas con horarios diferenciados. Así, el sábado 18 la convocatoria se desarrollará en la calle Carrera Escultor Estévez de 19 a 23 horas, con un programa que estará compuesto por actuaciones musicales, DJs, animación o realidad virtual. Por su parte, el domingo 19 se podrá disfrutar el talento joven de 10.00 a 15.00 horas con numerosas disciplinas como música, pintura, fotografía, danza, teatro o grafitti, entre otras muchas. Se contará con distintos escenarios en la Avenida de Canarias, Calle Carrera Escultor Estévez y plaza del Ayuntamiento.

El cartel anunciador de la feria corresponde a la artista Valeria María Expósito Francisco, ganadora del concurso. La autora afirma que escogió gamas de colores vibrantes para darle más vida, al tiempo que se inspiró en todas las modalidades artísticas que protagonizan la convocatoria para que todas tuvieran su espacio. Según su autora, el diseño “deja claro que Arte Joven en la Calle no es un simple evento, sino mucho más. Es un reencuentro con la población donde las diferentes disciplinas se unen para conseguir el objetivo de disfrutar de la cultura y dar visibilidad al talento joven”.

Arte Joven en la Calle es organizado por el área de Juventud del Ayuntamiento de La Orotava y cuenta con la colaboración del Cabildo de Tenerife.