El escalonamiento de horarios reduce un 15% el tiempo de viaje de los universitarios del norte de Tenerife

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha destacado los resultados del Plan de Movilidad Insular, que ha permitido reducir de forma notable los tiempos de desplazamiento en la Isla, en especial en las dos autopistas que están más congestionadas.

Durante su comparecencia en el pleno insular, a petición del grupo socialista, Dávila presentó un balance de los dos primeros años de mandato y subrayó que las medidas adoptadas comienzan a mostrar resultados tangibles.

Uno de los ejemplos más relevantes es el escalonamiento en la entrada a clase en la Universidad de La Laguna (ULL), una medida que ha conseguido reducir en un 15% el trayecto diario de los universitarios que llegan desde el norte.

Menos tráfico en las autopistas TF-5 y TF-1

Los datos, obtenidos a partir de los sistemas de GPS de las guaguas de Titsa, muestran que el escalonamiento de horarios, junto con la implantación de guaguas lanzaderas y la mejora de los enlaces, ha contribuido a aliviar la presión sobre las principales carreteras de la Isla.

En la TF-5, una de las vías con mayor densidad de tráfico, los trayectos desde Puerto de la Cruz hacia el área metropolitana presentan una reducción media del 10% a las 8:00 horas y del 18% a las 9:00 horas.

En el caso de la TF-1, la mejora en la rotonda de San Isidro y la resolución de problemas de enlace han permitido disminuir los tiempos de recorrido en un 15% de media, llegando incluso al 30% en determinados días y horarios.

Avances en movilidad y transporte público

La presidenta insular también destacó los avances logrados desde 2023 en materia de transporte público. En dos años, más de 120.000 personas se han incorporado como nuevos usuarios del sistema, impulsadas por la gratuidad del transporte y la mejora del servicio.

Además, el número de tarjetas Ten+ activas ha alcanzado los dos millones en el último mes, y la flota de Titsa se ha ampliado con 247 nuevos vehículos. Para atender la creciente demanda, se han incorporado 360 nuevos trabajadores, de los cuales 300 son conductores.

Planificación hasta 2035: carreteras, rotondas y tren del sur

Dávila explicó que, a corto plazo, el Cabildo centra sus esfuerzos en la renovación de una decena de rotondas conflictivas y la mejora de 600 kilómetros de carreteras, con el objetivo de incrementar la seguridad y fluidez del tráfico.

A largo plazo, el Plan de Movilidad de Tenerife 2035 contempla el desarrollo de sistemas ferroviarios como eje estratégico de futuro. En este sentido, la presidenta señaló que el Tren del Sur es el proyecto más avanzado y representa “una apuesta decidida por la movilidad sostenible y la reducción de emisiones”.