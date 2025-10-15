El casco de San Juan de la Rambla recupera su 'Alcaldía'. La oficina municipal del litoral, el antiguo edificio del Ayuntamiento, ha reabierto sus puertas este miércoles 15 de octubre después de cuatro meses cerrada y gracias a la reivindicación de la asociación vecinal del litoral de San Juan de la Rambla. Precisamente, los rambleros también ejercieron presión para que estas dependencias no dejaran de albergar el consistorio del municipio en 2004.

Hace ya 21 años que se trasladó la principal sede del Ayuntamiento de San Juan de la Rambla hasta el barrio de San José, ubicado en la parte alta del municipio. El proceso comenzó en 2001 y la polémica mudanza también conllevó el intercambio de capitalidad, pasando a ser San José el principal núcleo de la villa ramblera.

La resolución se recogió tras un pleno municipal extraordinario celebrado el 23 de diciembre de 2004 y fue firmada por el alcalde de entonces, Manuel Reyes (AIS-CC), seis días después, el 29. El motivo para trasladar el consistorio a otra sede se basó en que San José tenía más habitantes y que administrativamente era más cómodo.

El Cabildo de Tenerife había aprobado previamente, el 29 de noviembre, que San José se convirtiera en la capital de San Juan de la Rambla con la asistencia de 200 vecinos del municipio a la sesión de la institución insular.

Revisión del Tribunal Constitucional

La asociación de vecinos Rambla se opuso al traslado consistorial tildando la decisión de "injusta". Interpusieron varias demandas y siete años después, en mayo de 2011, el Tribunal Constitucional (TC) obligó a revisar el cambio de capitalidad. Dictaminó que el proceso fue inconstitucional, ya que exigía una mayoría de dos tercios para ser aprobado, una condición que no se cumplió.

Durante el mandato de Fidela Velázquez (PSOE), en pacto con Tomás Mesa (PP), entre 2011 y 2013, se tomó la decisión de no devolver al casco las dependencias municipales.

Novedad de la oficina del casco

La reapertura de la oficina municipal del casco está acompañada de una novedad: cinco miembros del grupo de gobierno (CC-AUP-PP) atenderán a los vecinos del litoral ramblero una vez a la semana, de 9:00 a 13:00 horas. Los turnos de atención comenzarán el próximo lunes 20 de octubre.

Esta dependencia municipal dejó de prestar servicio a los vecinos del núcleo costero tras la jubilación del funcionario de la oficina a mediados de verano. La falta de este tipo de empleados y las vacaciones del resto del personal han retrasado la reapertura de la casa consistorial del casco.

El cambio en la asistencia del alcalde y los concejales a esta oficina descentralizada también ha sido una demanda de la asociación vecinal, que considera necesario que el equipo de gobierno esté de alguna manera en la costa de San Juan de la Rambla.

Además, las demandas de este colectivo ciudadano también han conseguido que la sede principal del Ayuntamiento de San Juan de la Rambla, ubicada en San José, abra todos los miércoles por la tarde de 17:00 a 19:00 horas. Este servicio comenzará el próximo miércoles 22 de octubre.