Beatriz Barrera Vera, primera presidenta del Real Casino de Tenerife en 185 años

Beatriz Barrera Vera es la primera presidenta del Real Casino de Tenerife (RCT) en los 185 años de historia de la institución. Así se decidió en las eleccionescelebradas en la mencionada entidad social el pasado martes para iniciar una nueva etapa de gestión.

Beatriz Barrera obtuvo para su candidatura Un Casino de Todos 436 votos, de un total de 999 emitidos en los citados comicios. Fue seguida por María Jesús de Lojendio, con 366 y en tercer lugar se clasificó Patricia Hodgson Ravina, con 192.

La nueva presidenta estará al frente del Real Casino de Tenerife durante los próximos cuatro años. Barrera Vera ha sido, entre otras cosas, presidenta de la Zona Especial Canaria (ZEC) y Adjunta de Igualdad en la Diputación del Común en la etapa de Rafael Yanes, una de las más fructíferas para hacer visibles las demandas de los ciudadanos y donde más transparencia existió.

Real Casino de Tenerife / E. D.

Con la elección de la nueva presidenta, el Real Casino de Tenerife deja atrás la convulsa última etapa de Miguel Cabrera Pérez-Camacho, afectado por diversas denuncias en los juzgados. De algunas de ellas, las más graves, salió absuelto el mencionado abogado. En la nueva Junta Directiva del Casino de Tenerife figuran Miryam Machado Alique como vicepresidenta primera; Arturo Trujillo Martín, como vicepresidente segundo; yMaría Raquel Alejano Góme, como secretaria.

En el puesto de vicesecretaria está Blanca Muiños Tabares de Nava,; Carlos Enrique González Martín, como tesorero; Corviniano Clavijo Rodríguez como contador; Javier Cabrera Guimerá, como vicecontador; Mariano Gambín García, como bibliotecario; Eugenia Álvarez Montes como vocal primera; Arsenio Pérez Amaral, como vocal segunda, y Sergio Batista Díaz como vocal tercero.