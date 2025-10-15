El Ayuntamiento de Arona desconoce el paradero de tres vehículos municipales

El Ayuntamiento de Arona desconoce dónde se encuentran tres vehículos municipales adscritos al servicio de limpieza y recogida de residuos. La denuncia pública la formula Más por Arona (MxA) en base al informe jurídico emitido por el área de Patrimonio Municipal, a través del Servicio de Movilidad, Transporte y Servicios Públicos, el pasado jueves. En el documento se deja constancia de que en el Inventario Municipal de Bienes y Derechos aparecen inscritos el 29 de julio de 2021, «desconociéndose su kilometraje en el momento de su inclusión, así como su kilometraje actual y ubicación». Los mismos se corresponden con las matrículas 3678HGZ, 3674HGZ y 0592HFK.

«Esta afirmación es de una enorme gravedad, por cuanto es el área municipal con competencias quien confirma lo que Más por Arona viene denunciando desde hace meses», señala este grupo político en alusión a que «el Ayuntamiento de Arona no sabe dónde se encuentran, como mínimo, los tres vehículos citados que deberían estar custodiados en dependencias municipales».

Mientras el gobierno local (PP, CC y Vox) mantiene silencio al respecto, quienes fueron socios de populares y nacionalistas hasta el pasado 15 de enero sostienen que, «además de una enorme irregularidad administrativa, error de control y custodia del Patrimonio Público Municipal», este hecho supone «un gravísimo perjuicio para el servicio de limpieza y recogida de basura en Arona, afectando directamente a la calidad del mismo» y a la ciudadanía aronera. A juicio de Más por Arona, también «podría ser motivo justificado de rescisión inmediata del contrato con la actual empresa concesionaria», porque «podría haber estado utilizando recursos del Ayuntamiento de Arona, pagados con dinero público de los aroneros, en beneficio propio y fuera del término municipal».

Durante varios meses, este grupo municipal ha requerido información al respecto sin que el gobierno municipal la facilitara «de manera correcta», con el agravante de que «no consta ningún escrito, orden ni providencia de los concejales responsables solicitando la apertura de un expediente para esclarecer la situación de los vehículos», asegura MxA.

Mientras «exige responsabilidades por el trámite y uso indebido de vehículos municipales de titularidad municipal», una «situación totalmente anormal, desde el punto de vista administrativo», el grupo que lidera Luis García reclama «la máxima transparencia, responsabilidad política y la recuperación inmediata de los vehículos municipales que deben estar al servicio de los ciudadanos de Arona en nuestro municipio y no fuera». n