Un tiktoker se pasea en calcetines por Santa Cruz de Tenerife y le pone nota a la limpieza de la ciudad: "El suelo está bastante decente, aunque..."

Para muchos, Santa Cruz de Tenerife es una ciudad limpia y agradable, pero otros opinan que el Ayuntamiento debería reforzar los servicios de limpieza para ofrecer una imagen más cuidada y acogedora, tanto para los residentes como para los turistas que recorren sus calles. La capital tinerfeña cuenta con numerosas plazas, avenidas y rincones que requieren una atención constante por parte del personal municipal para mantenerse en buen estado. Todas estas zonas han sido visitadas por el tiktoker Manu (Esto es de locos), que está recorriendo España en calcetines para descubrir cuál es la ciudad más limpia del país.

Su paso por Santa Cruz de Tenerife ha dejado un veredicto claro sobre el estado de sus calles, y su análisis ha generado un intenso debate entre los usuarios de redes sociales. El paseo del creador del contenido no ha dejado indiferente a nadie, ya que en el vídeo se observaban las caras de sorpresa de las personas que lo veían sin zapatos, caminando únicamente con los calcetines blancos que llevaba. Además, entre los comentarios se podían leer opiniones de todo tipo sobre la experiencia que había compartido Manu.

"¿Es Santa Cruz de Tenerife una de las ciudades más limpias de España?"

El creador de contenido se hizo esta cuestión antes de iniciar su experimento sobre la limpieza de Tenerife. El vídeo, que acumula miles de visualizaciones, se inició en La Recova, a las puertas del mercado de Ntra. Sra. de África, donde se descalzó para ponerse los calcetines blancos impolutos. Con la premisa de comprobar la limpieza de la ciudad, Manu echó a andar por este lugar, destacando que, "el mercado bastante limpio, bastante bonito y con bastante comida".

Durante su experimento, recorrió varios puntos emblemáticos de cada ciudad comprobando cuánta suciedad acumulaban sus calcetines. El tiktoker pasó por zonas muy transitadas como el puente Serrador, el teatro Guimerá o la Plaza de España, donde destacó la limpieza general pese a la presencia de turistas. "El suelo está bastante decente, aunque con algún que otro plástico, pero en general bastante bien", afirmaba Manu mientras mostraba el estado de sus calcetines.

Santa Cruz de Tenerife aprueba con nota en limpieza

Tras una caminata de varios kilómetros, el tiktoker mostró el resultado final, los calcetines apenas se habían ensuciado: "A pesar de haber andado un gran rato, los calcetines quedaron bastante limpios, así que a Santa Cruz no podemos darle menos de un siete".

Este experimento ya había sido demostrado antes por el último Índice de Satisfacción Urbana del Observatorio de Servicios Urbanos, Santa Cruz de Tenerife figura entre las capitales españolas con mejor valoración en limpieza viaria, superando por casi 20 puntos la media nacional. Según este informe, los tinerfeños tienen una satisfacción del 92% sobre la limpieza de la ciudad y un 94% en la conservación de parques y jardines.

Estos datos coinciden con la experiencia del creador de contenido, reforzando la imagen de una ciudad que cuida sus espacios públicos.