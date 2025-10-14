Tenerife adopta el modelo británico de movilidad en guagua

Tenerife da un paso decisivo hacia la movilidad sostenible con la adquisición de 70 guaguas para el servicio interurbano, que se incorporarán a la flota insular a lo largo del segundo semestre de 2026. La operación, enmarcada en el plan de modernización del transporte público, busca mejorar la eficacia del servicio y dar respuesta al crecimiento de la demanda registrada en los últimos años.

Entre las principales novedades destaca la apuesta del Cabildo por 13 guaguas de doble piso, que circularán en rutas de larga distancia con pocas paradas. Están diseñadas para aliviar la congestión de tráfico de la TF-1 y la TF-5. Estas unidades duplicarán la capacidad de pasajeros, pasando de 65 a 93 plazas, lo que permitirá optimizar los trayectos y ofrecer un servicio más cómodo y eficiente.

667 vehículos

Además, Titsa incorporará las primeras ocho guaguas interurbanas eléctricas, con capacidad para operar en trayectos diarios de hasta 310 kilómetros. Circularán en las líneas 051 y 057, que conectan La Laguna, Tacoronte, Valle de Guerra y Tegueste y servirán para evaluar el rendimiento de los vehículos eléctricos en recorridos de media distancia. Con estas incorporaciones, la compañía alcanzará una flota total de 667 vehículos, consolidándose como la más moderna y joven de España, destaca el Gobierno insular.

El anuncio se produce en un contexto de demanda del transporte público en la Isla, ya que desde 2023 el número de pasajeros ha pasado de 47 millones a los 86,7 millones previstos para este año, gracias al impulso de la gratuidad y la mejora del servicio. Hasta el pasado día 12, Titsa y Metrotenerife habían transportado conjuntamente más de 86 millones de usuarios, consolidando al sistema público insular como la principal alternativa al vehículo privado.

86 millones de usuarios

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, destacó que esta inversión "marca un nuevo hito en la movilidad sostenible de la Isla", al combinar guaguas eléctricas y de doble piso en una operación que "permitirá ofrecer un servicio más eficiente y adaptado a las necesidades de la ciudadanía". Añadió que se trata de una "revolución verde, con vehículos de cero emisiones, menor contaminación acústica y menor impacto ambiental, que reforzarán la cohesión territorial de Tenerife".

La consejera de Movilidad, Eulalia García, señaló que "estos datos confirman la consolidación del transporte público como eje estructurante de la movilidad en la Isla". También afirmó que la ampliación de la flota "es un paso más hacia un modelo eficiente, accesible y sostenible, que permitirá reducir el uso del coche privado y mejorar los desplazamientos de los tinerfeños". Con esta acción, también pretenden "invertir y cuidar la plantilla, los tiempos de los servicios, los talleres, las estaciones o intercambiadores y las paradas de guaguas".

Por su parte, la consejera delegada de Titsa, Victoria Padilla, detalló que la adjudicación de los vehículos se ha distribuido en nueve lotes entre las empresas Scania Hispania, Iveco España y Whole and Retailer, S.A., que será responsable del suministro de las 13 guaguas de doble piso. Además, la ampliación de la flota ha permitido la creación de 350 nuevos empleos, de los cuales 300 corresponden a conductores.