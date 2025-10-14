El PSOE denuncia que el IASS no paga a los proveedores desde abril

El PSOE de Tenerife denuncia que el Instituto de Atención Social y Sociosanitario (IASS) no paga las facturas a los proveedores, pequeñas y medianas empresas en su mayoría, desde el pasado abril. Esto supone una deuda acumulada de cerca de seis millones de euros en 2.500 facturas. El dato lo ofrece la consejera socialista exresponsable de Acción Social en el Cabildo, Marián Franquet, quien, junto a la secretaria general en la Isla, Tamara Raya, solicita la dimisión de su sustituta en el cargo, la popular Águeda Fumero, además de reclamar un plan de choque "integral y urgente" ante una crisis de la dependencia "sin precedentes" en la Isla.

Bloqueo de pagos

Franquet advirtió de las graves consecuencias de ese bloqueo del pago a proveedores en que incurre el organismo autónomo "por una pésima gestión administrativa". Empresas que "surten a los centros de mayores y de discapacidad de productos básicos como pan, leche, huevos o material para talleres” están afectadas, explicó.

Paralización

El Gobierno insular, que forman Coalición Canaria y el Partido Popular, "han paralizado administrativamente el IASS y lo más grave es que están dañando al tejido empresarial de Tenerife", ahondó Franquet antes de preguntarse: "¿Se imaginan una mercería en Icod de los Vinos que deje de cobrar desde abril las cremalleras y los botones que suministra a los centros ocupacionales? Esa es la realidad: muchas pequeñas empresas están al borde del cierre por culpa de esta gestión".

Colapso y engaño

La secretaria general insular del PSOE, Tamara Raya, advirtió que, tras casi dos años y medio de mandato, la realidad del área social es de colapso y engaño a la ciudadanía. “Águeda Fumero, ha venido dando datos falsos. Ha dicho que se han creado 518 plazas nuevas, y eso es falso. Se comprometieron a crear más de 2.500, y también es falso. Cuando uno empieza a mentir en la gestión, como está haciendo también el Gobierno de Canarias con los datos de dependencia, la única salida es marcharse”, afirmó, en referencia a la solicitud de dimisión de la consejera.

Convenio

La dirigente socialista destacó que el Cabildo sigue sin firmar el convenio de dependencia ni el de infraestructuras sociosanitarias y que esa inacción ha dejado centros terminados, pero cerrados, como el de La Victoria, o proyectos como los de Guía de Isora, Garachico, el CAMP de La Cuesta, los Cuarteles del Cristo, Añaza o el Febles Campos, con anuncios realizados, pero sin avances reales ni previsión de apertura.

Crisis

Raya incidió en que la crisis de la dependencia está directamente relacionada con la falta de vivienda pública y recursos habitacionales, una carencia que afecta de forma dramática a los colectivos más vulnerables. “En Tenerife hay mujeres víctimas de violencia de género que siguen viviendo, junto a sus hijos, con sus maltratadores, porque no hay pisos disponibles; personas con discapacidad y las ONG que prestan servicio a colectivos vulnerables, y entidades sociales que no pueden ofrecer soluciones porque el Cabildo no ha reforzado programas como el BASE 25, que dotamos cuando gobernábamos”, denunció.

Plan de choque

Ante esta situación, Tamara Raya anunció que el PSOE de Tenerife impulsará un plan de choque urgente que permita inyectar recursos inmediatos en el sistema, reforzar la atención social y garantizar alojamiento digno a quienes más lo necesitan. “Este plan debe incluir medidas en vivienda, dependencia y ONG, con la implicación del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), los ayuntamientos y las entidades del tercer sector, para que ninguna persona se quede atrás por falta de recursos o de voluntad política”, subrayó.

Eventos y patrocinios

Por su parte, Marián Franquet afirmó que “el principal problema que tenemos en la acción social en Tenerife es que no se hace acción social". Incidió en que "la consejería se ha convertido en una consejería de eventos y patrocinios, porque las políticas sociales son hoy absolutamente desconocidas para la ciudadanía”.

Anuncios

Franquet denunció que “tenemos múltiples anuncios, pero nada, absolutamente nada materializado. Y eso sí: una consejera que cuando no está inaugurando un congreso está bailando en un encuentro de mayores. Esa es la política social que se está efectuando desde el Cabildo de Tenerife”.

Triunfalismo

La consejera socialista explicó que los datos oficiales desmontan el discurso triunfalista del gobierno insular. “Si hablamos solo de mayores, que son el grupo más numeroso en lista de espera, no estamos hablando de 518 plazas reales, como dice la consejera. En esas cifras se incluyen aparatos de teleasistencia, unas pocas horas de fisioterapia o logopedia a domicilio. Pero cuando la gente habla de plazas en dependencia, piensa en camas, habitaciones y servicios personales. De esas, solo hay 56 residenciales nuevas en dos años”, afirmó.

Lista de espera

Franquet añadió que, en el mismo periodo, la lista de espera para ese tipo de camas ha crecido más de un 52% y la de centros de día, un 263%, mientras solo se han creado 56 y 35 nuevas plazas, respectivamente. “Las listas de espera se están disparando y el crecimiento es cero”, lamentó.

Promesas

El PSOE de Tenerife concluye que Rosa Dávila ha convertido la acción social en un campo de promesas incumplidas, mientras las listas de espera se disparan, los centros permanecen cerrados y el sinhogarismo se agrava. “Tenerife necesita gestión, no propaganda. Las familias necesitan soluciones, no excusas”, sentenció Tamara Raya.