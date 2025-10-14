La plantilla de Urbaser de la Mancomunidad del Nordeste amenaza con ir a la huelga en Navidad

La plantilla de trabajadores de Urbaser de la Mancomunidad del Nordeste ha amenazado con ir a la huelga en Navidad. Así lo ha declarado el presidente del comité de empresa de Comisiones Obreras (CCOO), Ángel Yanes, en medio de la protesta realizada este martes 14 de octubre. "Hoy estamos marcando un antes y un después", ha jaleado a través de un altavoz a los compañeros que se han unido con pitos, tambores o bocinas. "De aquí salimos con la propuesta y un calendario de más movilizaciones. Lo siguiente será el cese del servicio en las fechas navideñas. Es la mejor época para reivindicar nuestros derechos", ha asegurado.

"Basta ya"

Unos cincuenta empleados de 165 se han concentrado ante la fachada de la sede de la Mancomunidad, que aglutina a seis municipios: La Victoria, El Rosario, La Matanza, Tacoronte, El Sauzal y Santa Úrsula. El objetivo de la protesta es decir "basta ya" ante las amenazas y represalias de la empresa Urbaser, aseguran. Los trabajadores han exigido la igualdad de condiciones y de salario respecto a los efectivos de la misma empresa en otros lugares de Tenerife.

El representante sindical ha puesto como ejemplo al municipio de San Cristóbal de La Laguna, donde Urbaser gestiona el servicio de limpieza pero con "unas discriminaciones salariales impresionantes. Un conductor de La Laguna cobra 7.000 euros más al año que uno de la Mancomunidad", ha argumentado.

La Mancomunidad se niega a hablar

Ángel Demetrio Yanes ha confirmado que se han sentado a negociar con los dirigentes de la empresa en tres ocasiones. "Urbaser sabe que hay un problema y dónde está; sabe que hay amenazas y represalias y que lleva pasando muchos años", ha declarado. Sobre la entidad comarcal, Yanes ha afirmado que "la Mancomunidad del Nordeste se ha negado a sentarse con nosotros". "No me voy a meter en política. Cada Ayuntamiento tiene su manera, pero esto es dinero público y ellos también tienen que velar por los servicios. Eso de mirar para otro lado, no lo entiendo", ha añadido el sindicalista y trabajador de Urbaser.

El nuevo comité de empresa se constituyó hace cuatro meses y "desde que nosotros iniciamos las protestas se han incorporado unos 25 trabajadores. Algo de razón tendríamos en las cargas de trabajo que soportamos", ha razonado. Según Yanes, los empleados realizan "turnos interminables, de los que salían hasta llorando de la presión que ejercen los encargados para que terminen los servicios. Se ha dado el caso de estar una sola persona barriendo todo un municipio". El presidente del comité de empresa tiene claro que "esta situación se tiene que acabar. No puede haber trabajadores de Urbaser de segunda y otros de primera".

La previa de la protesta

Bajo un sol de justicia y con la puerta de la Mancomunidad del Nordeste cerrada, aunque su horario oficial se extiende hasta las 14:00 horas, los trabajadores de Urbaser han gritado proclamas como "no somos esclavos, solo padres de familia", "Mancomunidad resuelve esto ya" o "somos basureros, no delincuentes". La concentración estaba prevista a las 13:00 horas, pero media hora antes varios trabajadores esperaban la llegada de sus compañeros.

Poco a poco, la calle se fue tiñendo de amarillo fluorescente con los petos y con la incorporación paulatina de empleados a la protesta. "Estos hoy salieron por patas", se pudo escuchar ante el cierre de la verja de la sede de la Mancomunidad del Nordeste. Sí que estaba abierto el local de la compañía Delirium Teatro y la escuela infantil municipal de Tacoronte, colindantes. Todo ello en la calle Ismael González. Ante el jaleo, salieron a la calle. Varios coches que pasaban apoyaron la concentración haciendo sonar sus pitas.