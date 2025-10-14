El paraíso de las setas está en Tenerife: así se puede disfrutar de la temporada este otoño

El otoño marca el inicio de la temporada de recolección de setas. Cada año, un gran número de aficionados de la micología recorren los bosques en busca de los ejemplares más llamativos y únicos. De esta manera, los aficionados disfrutan de una experiencia que combina la naturaleza y la gastronomía.

El paraíso de las setas

El paraíso de las setas en Canarias se encuentra en Tenerife, más concretamente en el Parque Natural de la Corona Forestal. Es el mayor espacio natural protegido de Canarias, con más de 46.000 hectáreas de extensión. Abarca desde los 300 metros hasta los 2.700 metros de altitud, rodeando al Parque Nacional del Teide y cubriendo parte de los dorsales de pedro Gil, Abeque y Adeje.

Su riqueza biológica y su variedad de ecosistemas lo convierten en uno de los lugares más importantes para la recolección y otras actividades en contacto con la naturaleza.

Setas más comunes

Níscalos: Se caracterizan por su color anaranjado y superficie lisa, ideales para acompañar las comidas gracias a su suave sabor y su versatilidad a la hora de cocinarlas.

Se caracterizan por su color anaranjado y superficie lisa, ideales para acompañar las comidas gracias a su suave sabor y su versatilidad a la hora de cocinarlas. Boletus: Es una de las setas más habituales en la gastronomía europea. Se caracteriza por su color blanco, su tallo ancho y su sabor más dulce que otras variedades.

Es una de las setas más habituales en la gastronomía europea. Se caracteriza por su color blanco, su tallo ancho y su sabor más dulce que otras variedades. Champiñones silvestres: esto se extiende desde primavera hasta otoño, se encuentran en grandes cantidades y formando círculos o grandes grupos.

Hongos tóxicos

No todas las setas que hay en el bosque son aptas para el consumo, hay que tiene mucho cuidado porque en estas zonas se suelen encontrar dos tipos de setas venenosas.

Amanita muscaria: es conocida por su aspecto llamativo y sus efectos. Se reconoce fácilmente, ya que se trata de una seta roja con puntos blancos.

es conocida por su aspecto llamativo y sus efectos. Se reconoce fácilmente, ya que se trata de una seta roja con puntos blancos. Amanita pantherina: esta seta es venenosa y puede causar graves intoxicaciones. Se reconoce por su aspecto marrón con puntos blancos.

Permisos para la recolección de setas en Canarias

Par recoger setas en algunos espacios naturales de Canarias, como el Paisaje Protegido de Las Lagunetas o el Parque Natural de la Corona Forestal, es obligatorio realizar una declaración responsable.

Este trámite autoriza de forma personal la recolección, por lo que cada participante debe presentar su propia solicitud, incluso su se acude en grupo.

La medida tiene como objetivo garantizar una recolección sostenible y respetuosa con el entorno, evitando la sobreexplotación y preservando la biodiversidad de los montes canarios durante la temporada.

Para llevar a cabo una buena recolecta, es recomendable utilizar cesta de mimbre y nunca arrancar las setas, siempre cortarlas con una navaja.