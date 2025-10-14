`Paisajes al Plato´: así es el evento que transformará los paisajes de Tenerife en gastronomía

`Paisajes al plato´ es un proyecto que une gastronomía, territorio y sabor. En cada edición, los chefs reinterpretan los paisajes más emblemáticos de Tenerife, transformándolos en platos únicos que cuentan historias y conecta con los rincones más esenciales de la isla. Esta iniciativa tiene como objetivo observar los paisajes con otros ojos y saborearlos a través de las creaciones que combinan arte sostenibilidad y sentimiento.

El proyecto, desarrollado por The ShowRoom Mag, empresa canaria especializada en experiencias gastronómicas y turísticas, apostando por el producto local y los pequeños productores. `Paisajes al Plato´ convierte la gastronomía en una forma de contar y sentir Tenerife.

Santa Cruz, La Laguna y Arona, estos serán los encargados este año de ofrecer una experiencia gastronómica única que recrea los paisajes en platos y los convierte en arte culinario.

Santa Cruz de Tenerife

La capital tinerfeña será la encargada de abrir la edición de `Paisajes al Plato´ el 16 de octubre en el Palacio de Carta. Los chefs Pedro Nel, Danny Nielsen y Gerardo Cruz serán los encargados de transmitir el espíritu de Santa Cruz en sus elaboraciones.

Cada propuesta revelará la magia de transformar los paisajes de la ciudad en sabor.

San Cristóbal de La Laguna

La siguiente parada será San Cristóbal de La Laguna, que este año celebra el 25 aniversario de su declaración como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, por lo que el evento se integrará en la celebración.

El mismo día que en la capital, Eco Hotel Costa Mágica será el escenario de la degustación dirigida por el chef Braulio Simancas, donde se rendirá homenaje a los paisajes laguneros a través de un menú especial.

Arona

La experiencia gastronómica culminará en Arona el día 17 de octubre, donde la costa y el sol inspiran la propuesta. En esta cita, los chefs centrarán su creatividad en la frescura del producto local.

El Hotel Spring Vulcano es el escenario elegido para esta última parada, donde el turismo gastronómico y paisaje se unirán en la experiencia que celebra la sostenibilidad, la innovación y el valor del territorio canario.

Apoyos

`Paisajes al plato´ propone un formato que utiliza la gastronomía para promocionar el destino turístico, con el apoyo del Gobierno de Canarias, a través de su marca Islas Canarias Latitud de Vida, patrocinador principal del proyecto.

El evento también cuenta con el respaldo de varias instituciones y entidades que compare su apuesta por la cultura gastronómica y el turismo sostenible. Entre ellas, Turismo de Tenerife, los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna, además de empresas privadas como Spring Hoteles, Alcampo, Ecohotel Costa Mágica y El Gusto por el Vino, que se han sumado para hacer posibles esta iniciativa.