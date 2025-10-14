'Mentally Block: After Dead' reabre sus puertas este Halloween: así puedes conseguir una entrada gratuita para la casa del terror más escalofriante y solidaria de Tenerife

"Cuando la noche se cierre y el silencio se rompa con gritos lejanos, regresa la experiencia más aterradora del año…", así presenta El Rosario su emblemático pasaje del terror para el Halloween de este año. Esta localidad de Tenerife tiene una de las casas del terror más impactantes de toda Canarias, que una vez más abrirá sus puertas en la noche del 31 de octubre. Además, los asistentes a este espeluznante recorrido tendrán la oportunidad de colaborar con una causa solidaria.

El CIFE de Lomo Pelado de El Rosario se convertirá en un escenario aterrador el 31 de octubre, con experiencias para valientes y entrada gratuita a cambio de alimentos solidarios. El municipio se prepara para una noche terrorífica este Halloween con la 4ª edición de MENTALLY BLOCK: After Dead, la casa del terror que se ha convertido en un evento esperado por jóvenes y adultos.

Horarios y cómo conseguir entradas

La casa del terror de El Rosario se abrirá el 31 de octubre de 19:00 a 23:00 horas, en el CIFE de Lomo Pelado. La entrada será gratuita, aunque cada participante deberá llevar un kilo alimentos no perecederos o comida para gatos si quiere entrar. Para reservar una entrada en Mentally Block, los asistentes deberán realizar una inscripción previa a través de un formulario de contacto ofrecido por el departamento de Dinamización Juvenil de El Rosario.

El evento combina entretenimiento, terror y compromiso social, ya que toda la comida recogida será destinada a proyectos solidarios y asociaciones locales, reforzando la implicación de la comunidad en estas actividades juveniles.

La Concejalía de Juventud y el Proyecto Dinamización Juvenil de El Rosario han organizado esta experiencia que promete poner a prueba la valentía de quienes se atrevan a atravesar sus puertas. La casa del terror tendrá pasillos estrechos, susurros que persiguen a los visitantes y sorpresas que harán temblar hasta a los más valientes.

Éxito solidario de la edición pasada

La tercera edición de Mentally Block, celebrada el año pasado, fue un éxito tanto en participación como en solidaridad. Los asistentes lograron reunir más de 180 kilos de alimentos no perecederos, que fueron destinados a familias vulnerables del municipio. Esta iniciativa contó con la colaboración de las áreas de Juventud del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Tenerife, a través de subvenciones para programas juveniles.

La cuarta edición de la casa del terror promete nuevas sorpresas que no dejarán indiferente a nadie. La organización ha preparado escenarios con efectos visuales, actores caracterizados y elementos interactivos que transforman cada habitación en una experiencia escalofriante. Cada paso dentro de Mentally Block será un reto para los sentidos y la valentía de los asistentes.

El CIFE de Lomo Pelado se convertirá así en un punto de referencia para Halloween en Tenerife, reuniendo a cientos de participantes que buscan emociones fuertes y disfrutar de una tradición que mezcla miedo y creatividad. Desde su primera edición, esta casa del terror ha logrado consolidarse como uno de los eventos de Halloween más populares de la isla, combinando terror, diversión y solidaridad. La actividad no solo atrae a jóvenes, sino también a familias y grupos de amigos que quieren disfrutar de experiencias originales en la noche más espeluznante del año.

Atrévete a vivir una noche donde terror, miedo y solidaridad van de la mano La cuarta edición de Mentally Block te espera en El Rosario. ¿Te atreverás a sobrevivir al terror de Halloween?