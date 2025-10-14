Mena clama contra la suciedad imperante

Contenedores sucios, basura acumulada, calles sin barrer, aceras llenas de líquidos y barrios enteros donde la falta de atención es evidente configura la definición del estado de limpieza en Arona que realiza el Grupo Municipal Socialista tras escuchar tanto a los vecinos como los comerciantes y los propios trabajadores del servicio, que llevan meses denunciando deficiencias graves. A juicio del portavoz, José Julián Mena, percibe «una crisis sin precedentes» en este servicio público que se constata en un « deterioro generalizado de calles, barrios y espacios públicos».

Mena advierte de que la actual concesión expirará en algo más de un año. El contrato de limpieza y recogida de residuos sólidos urbanos tiene un coste superior a 12 millones de euros y expirará a comienzos de 2027. Por ello, el Grupo Socialista exige que el gobierno municipal que «inicie ya los trabajos técnicos de redacción y licitación del nuevo pliego de condiciones», para dotar a Arona «de un servicio moderno, eficiente y ajustado a las demandas reales del municipio y de sus trabajadores». A su juicio, «es hora de preparar un contrato ambicioso, transparente y con garantías, porque Arona no puede esperar más», añade la concejala Raquel García.

«La falta de planificación ya ha provocado la caducidad de contratos clave, como mantenimiento o jardines», recuerda y sostiene la edil socialista, para quien no procede en estos momentos «recurrir a modificaciones de dudosa legalidad que solo sirven como parches ante la grave situación actual» de este servicio.

«Los vecinos pagan más que nunca, pero Arona está más sucia que nunca», afirma José Julián Mena. El PSOE de Arona subraya que la situación de suciedad ha alcanzado niveles inaceptables, evidenciando la descoordinación y la falta de gestión del tripartito. «Tras dos años de mandatos inestables y continuos cambios entre sus socios, Arona nunca había presentado una imagen tan degradada», añade el portavoz socialista. n