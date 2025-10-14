La emergencia hídrica en Tenerife se prorroga cuatro meses más. La Mesa de la Sequía acuerda prolongar la declaración hasta finales de febrero de 2026 para culminar las obras hidráulicas en marcha. La Junta General del Consejo Insular de Aguas (Ciatf) ratificará, en principio, la medida en su reunión del jueves. Cabe recordar que la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, pronosticó que no se extendería más allá de este mes, pero la realidad la desmiente y obliga a prorrogarla.

Incremento

El Gobierno insular informó a la oposición y a representantes del sector primario del incremento de 8.000 metros cúbicos diarios de aportación de agua regenerada desde la anterior Mesa, celebrada a mediados de junio, cuando ya se habían incorporado al sistema 26.496. Así, se alcanzan ahora casi los 35.000 metros cúbicos añadidos desde el inicio de la emergencia hídrica. Las fuentes consultadas apuntan que tras 16 meses de vigencia de esa declaración, "la incorporación al sistema tendría que ser de algo más de 62.000 metros cúbicos diarios".

Balance

Valentín González, consejero insular de Sector Primario, hizo un balance de las actuaciones ejecutadas o en ejecución por Balten en el marco de las 75 previstas por la emergencia hídrica desde la última reunión de la Mesa de la Sequía. González incidió en la medida 40, la del Terciario de la Estación de Aguas Subterráneas (EDAS) El Chorrillo para mejorar la calidad del agua proveniente de la depuradora del área Metropolitana con destino al riego en el Nordeste. González Évora resaltó lo que supone "el aporte de más de 120.000 metros cúbicos a unas de las áreas más tensionadas".

Noreste 'seco'

El consejero subrayó que "la obra se encuentra ejecutada y la instalación se puso en marcha el pasado 11 de julio". Desde su entrada en funcionamiento, añadió, ha permitido ya la producción de más de 120.000 metros cúbicos de agua regenerada desalinizada, con una media de 1.500 metros cúbicos diarios, destinada actualmente al riego agrícola en la comarca Noreste de la Isla.

Medidas concretas

González desgranó el estado actual de algunas actuaciones. Por ejemplo, la medida 19, las obras de impulsión de aguas desaladas a la balsa de Montaña de Taco, en Buenavista del Norte, que permitirá elevar volúmenes excedentes de la Estación Depuradora de Agua Marina (EDAM) de La Monja (también en Buenavista) y de Funche (Los Silos), así como de agua desalada de la estación cedida. Explicó que están prácticamente finalizadas, pendiente del suministro eléctrico de media tensión. Está prevista su entrada en servicio antes de diciembre de este año.

Terciario

La obra del terciario de la depuradora comarcal del Valle de La Orotava (medida 29), tras múltiples imprevistos, comenzó en fase de pruebas en junio y entró en servicio el 15 de septiembre. No obstante, señaló Valentín González, "se registran paradas intermitentes para realizar ajustes". Una nueva ampliación del plazo de cinco meses para su puesta a punto permitirá incluir tratamientos específicos para separar y eliminar sólidos suspendidos, grasas y aceites.

En actividad

La medida 36 es la puesta a disposición, por parte de Cepsa, de la capacidad ociosa de la planta de la Refinería, que está implementada desde el 29 de julio de 2024. Permite suministrar a Balten 1.500 metros cúbicos de agua al día.

Pozos y galerías

Instar a los titulares de los aprovechamientos de las galerías Tágara, Niágara y La Canal a permutar agua por la proveniente de la balsa de Lomo del Balo (Guía de Isora) es otra medida (la número 62). El objetivo es cubrir el déficit de almacenamiento de la balsa de Trevejos (Vilaflor). Desde julio de 2024 han aumentado las permutas de Niágara, pasando de los 15 a los 28 metros cúbicos por hora lo que supone, además de un aumento sustancial del volumen aportado, una mejora importante de la calidad. En esta comarca también se ha abordado la puesta en servicio y prueba de aforo del Pozo de Angola. Hasta la fecha, se han elevado casi 42.000 metros cúbicos con destino a la balsa de Trevejos.

Mejorar eficiencia

En la Mesa de la Sequía se reconoció que las aportaciones no han sido las esperadas, hecho que se atribuye a retrasos en muchas actuaciones. De ahí la necesidad de una nueva prórroga. Las voces críticas, las de agricultores y ganaderos, afirmaron durante la reunión desconocer cuál es el destino de esos metros cúbicos de agua de aportación adicional a la red, porque ellos seguían "con restricciones en el suministro por parte de la empresa pública Balten".

Descenso de balsas

Cabe destacar el dato de que, en los días transcurridos del mes de octubre, el nivel de la red de 21 balsas públicas existente en la Isla ha bajado un 2% respecto al registro al cierre de septiembre. Pasa de almacenar un 28% al 26%. Preocupa que el otoño haya comenzado sin lluvias después de un verano muy seco y que los campesinos tengan que tirar de las reservas de una primavera lluviosa. De momento, Tenerife sigue en emergencia hídrica.