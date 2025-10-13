El polideportivo de San Francisco, en Buenavista del Norte, retoma las obras tres años después
La infraestructura deportiva se quedó paralizada en 2022 "por no justificar una subvención", asegura la alcaldesa buenavistera, Eva García
El polideportivo de San Francisco, en Buenavista del Norte, retomará las obras en las próximas semanas después de tres años de parón. El Ayuntamiento de Buenavista del Norte ha adjudicado recientemente la actuación que asciende a más de 250.000 euros y cuenta con un plazo máximo de cinco meses de ejecución. El proyecto de remodelación de la emblemática cancha del casco del municipio buenavistero consiste en la sustitución del pavimento y el cerramiento perimetral. Las obras comenzarán en las próximas semanas y la previsión es que la instalación esté lista a inicios de 2026.
La infraestructura deportiva se quedó paralizada en 2022 "por no justificar una subvención", ha asegurado la alcaldesa buenavistera, Eva García (PSOE). En el momento en el que se detuvo gobernaban en pacto Sí Se Puede (SSP) y Coalición Canaria (CC) con Antonio González Fortes y Ángeles González, respectivamente. El anterior grupo de gobierno avisó del cierre de la cancha en las redes sociales del consistorio para "el cambio de pavimento" en diciembre de 2021. La obra del polideportivo de San Francisco estaba en el Plan de Infraestructuras Deportivas del Cabildo de Tenerife.
"Casi el doble"
Según la regidora buenavistera, el anterior equipo de gobierno perdió una subvención y "un proyecto que en 2022 costaba 137.000 se duplicado casi en su cuantía. Es casi el doble", ha añadido. García hizo alusión a la actualización de precios desde entonces y a que "no supieron resolver este asunto y tampoco buscaron financiación después de haber perdido la subvención para poder terminarlo".
Cómo será el polideportivo
El proyecto contempla dos canchas de baloncesto, una de fútbol sala y dos de tenis. El polideportivo de San Francisco cuenta con más de 1.200 metros cuadrados. Actualmente está cubierto de piedra y tiene ejecutado parcialmente el canal para drenaje. La composición del suelo de la cancha contará con siete elementos. La terminación de la superficie está formada por hormigón, una capa de epoxan sportseal (mortero a base de resinas epoxy y cargas minerales calibradas), dos capas de compotex (mortero texturado a base de resinas acrílicas, cargas calibradas y pigmentos) y una capa de paintex (pintura vía agua de resinas acrílicas, carga micronizadas y pigmentos adecuados). Sobre esto se pintarán las líneas de las diferentes prácticas deportivas.
Además, se adecuarán los accesos y se cerrará el perímetro para evitar la caída de las pelotas a la avenida Ulpiano Pérez Barrios. "Una de las principales problemáticas era la caída de las pelotas a la carretera. Algo que va a cambiar con la obra", ha explicado la alcaldesa de Buenavista del Norte, Eva García.
Otros complementos
Por otro lado, al proyecto inicial se han sumado una serie de mejoras en un anexo. Se trata de un marcador deportivo para exterior y multideporte, equipamiento para la práctica del tenis con un juego de postes fijos y red de nailón, vallas de atletismo (en aluminio y traviesa de madera) regulables en cinco alturas y mesa para la práctica en exterior de tenis de mesa.
