Así será el nuevo proyecto del pastelero David Rodríguez en Tenerife: tradición familiar y esencia local

El pastelero tinerfeño prepara la apertura de un nuevo local en Puerto de la Cruz

David Rodríguez se prepara para la apertura de su nuevo local en Puerto de la Cruz

David Rodríguez se prepara para la apertura de su nuevo local en Puerto de la Cruz

Helena Ros

El reconocido pastelero canario David Rodríguez, uno de los nombres más destacados de la repostería en las islas, prepara una nueva apertura en Puerto de la Cruz. A través del concepto "Helado & Café" busca combinar la tradición familiar pastelera con una experiencia gastronómica, consolidando así su expansión en Tenerife.

Una nueva etapa dulce

David Rodríguez comenzó su formación en el mundo de la repostería en 2007 y, tras años de aprendizaje y perfeccionamiento, abrió su primer local en 2016. Desde entonces su nombre se ha consolidado como sinónimo de calidad y por ello ha recibido numerosos reconocimientos.

Actualmente, el repostero cuenta con dos establecimientos en Santa Úrsula y uno en Puerto de la Cruz, donde combina tradición y técnica para ofrecer elaboraciones únicas. Baja el concepto "Helado & Café", Puerto de la Cruz se prepara para una nueva apertura, con la que el pastelero amplía su propuesta gastronómica.

Reconocimientos

El nombre de David Rodríguez se ha convertido en un referente de la repostería canaria, su talento y creatividad le han valido para conseguir numerosos reconocimientos.

En 2018 fue galardonado con el Premio Gastronomía, un reconocimiento a su innovación. Años más tarde, en 2023, volvió a destacar al hacerse con el Premio Reto del Bocata, demostrando su versatilidad culinaria.

Su pastelería ha sido distinguida con el Solete Repsol 2023 - 2024, una mención que distingue a los locales con encanto y calidad gastronómica. Además, en 2024 fue nombrado Mejor Pastelero de Canarias, consolidando su posición como uno de los grandes pasteleros artesanales de la isla.

Compromiso con la sostenibilidad

Más allá de la técnica y la innovación, el trabajo de David Rodríguez se distingue también por su compromiso con la salud y la sostenibilidad. En sus creaciones prioriza el uso de productos locales y de temporada, que reflejan la riqueza gastronómica de Canarias.

Noticias relacionadas y más

Su propuesta se basa en ofrecer productos únicos reduciendo el uso de azúcares y apostando por sabores naturales. El pastelero busca demostrar que la alta repostería puede ser sostenible y fiel al sabor autóctono.

