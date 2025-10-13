La mejora del Febles Campos es la prioridad mientras se construye otro hospital

El Cabildo de Tenerife, a través del área de Acción Social, apuesta por la mejora del Febles Campos, que se mantiene como centro sociosanitario insular de referencia, en tanto en cuanto se construya otro hospital en un plazo de tiempo más largo. Este es el sentido de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de la exposición pública durante veinte días hábiles por un importe de 751.660 euros del proyecto de la reforma de baños, vestuarios y otros espacios en la instalación ubicada en el barrio chicharrero del Uruguay.

Apuesta por la reforma

El Instituto de Atención Social y Sociosanitario (IASS) apuesta por la reforma del inmueble que se impone a corto plazo al traslado, largamente anunciado, con la inclusión en el presupuesto 2025 de la financiación para distintos trabajos de remodelación, mantenimiento y adquisición de equipamiento. La línea estratégica es similar a la del año pasado cuando ya se invirtieron 680.000 euros y prioriza a medio plazo la mejora del centro frente a la mudanza de sus 250 pacientes y 500 trabajadores.

Traslado frustrado

El área opta al menos durante este mandato (2023-2027) por adecentar el deteriorado edificio del Febles Campos. Esta es la prioridad frente esa mudanza general que quedó frustrado con el PSOE en el gobierno insular (2019-2023), a consecuencia de un conflicto judicial iniciado en 2021 por la denuncia del propio Comité de Empresa. Se han negociado hasta tres posibles emplazamientos en el Área Metropolitana para construir el Febles Campos II sin que se haya logrado un acuerdo hasta ahora.

Mejoras en equipamiento

En concreto, los 751.660 euros permitirán acometer la mejora de baños asistidos y vestuarios (394.123); nueva fontanería y pavimentos en el edificio (166.082); trabajos varios que incluyen comedor de psicogeriatría, almacén, oficio y vertedero, así como losa de la rampa en la fachada trasera (7.724); gestión de residuos (7.130) y refuerzo en seguridad y salud (protecciones individuales colectivas por 15.263 euros). El presupuesto de ejecución material asciende a 590.325 euros, cantidad a la que hay añadir el 13% de gastos generales (76.742), un 6% de beneficio industrial (35.419) y el 7% IGIC 49.174),

Inversiones en servicios

«La necesidad de trasladar a los pacientes a unas instalaciones más adecuadas se vio truncada el mandato pasado» recuerda la consejera del área, Águeda Fumero. Valora que «esa posibilidad, objetivamente llevará tiempo; de ahí, las inversiones para mejorar los servicios hasta que sea posible poner en marcha una alternativa que contemple todas las necesidades de usuarios y trabajadores» En este proceso, explica Fumero, «avanzamos de la mano con ellos y por eso hemos constituido un comité interno –comenzó a reunirse a finales del 2023–, para colaborar estrechamente en la búsqueda de soluciones».

Vista del Febles Campos / El Día

Dos mudanzas sin concretar

El traslado se ha intentado en dos ocasiones. Primero, con la compra de un edificio en la capital, en concreto en la zona de Cabo-Llanos, en 2018. El segundo, más reciente, anunciado en junio de 2020 por el entonces presidente del Cabildo, Pedro Martín, al Seminario Diocesano, en La Laguna, también se frustró al judicializarse un caso que se archivó definitivamente en diciembre de 2022.

Posible alternativa

El Cabildo aprobó la licitación durante este año las obras de los Complejos Sociosanitarios de Añaza, en el Suroeste de Santa Cruz, y de la Santísima Trinidad, en La Orotava. El primero, según fuentes de Acción Social, solo permitiría la ubicación puntual de una parte de los pacientes y trabajadores del Febles Campos porque "literalmente, no cabrían". Tiene un presupuesto base de licitación de 26, 7 millones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses. Estará ubicado en un solar de 6.749 m2 en varias alturas. Permitirá la puesta en servicio de 170 plazas residenciales y 30 de centro de día.

Momento delicado

El anuncio llega en un momento especialmente polémico en el ámbito sociosanitario de Tenerife. En el pleno del Cabildo celebrado el pasado día 3, en el que compareció a instancias del PSOE, Águeda Fumero reconoció que 18.046 tinerfeños dependientes esperan por recibir la atención sociosanitaria que demandan y a la que tienen derecho reconocido. En este foro pidió «disculpas» a los usuarios y sus familiares, aunque defendió la creación de 518 plazas en dos años fruto del «duro trabajo» de su equipo en el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS). Esa cifra la negó la socialista Marián Franquet, su antecesora en el cargo. La oferta de las actuales 8.737 plazas en la Isla, 546 de gestión directa del IASS, son muy inferiores a una demanda al alza. En julio de 2023 eran 13.392 los demandantes, lo que supone un aumento de 4.694; un año antes, Franquet reconocía la existencia de unos 8.000 peticionarios.

Panorama complicado

El déficit de centros públicos –acumulado durante años– deja sin opción de conseguir una plaza de asistencia sociosanitaria a siete de cada diez grandes dependientes, la creación de instalaciones apenas cubre un 3% de la necesidad real, la demanda crece cada año de forma exponencial –por el envejecimiento imparable– y la oferta privada no da –ni tiene plazas suficientes ni una mayoría de isleños posee ingresos para acceder a este recurso– para cubrir las enormes carencias del sistema de apoyo insular.