Los empresarios critican el reparto gratuito a los campesinos de Tenerife de madera del gran incendio de 2023

La Asociación Canaria de Empresas de Economía Circular (Acanec), integrada en la Federación Provincial de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías (Femete), reclama al Cabildo de Tenerife "la adopción urgente de medidas de compensación" por "las pérdidas generadas" a raíz de la cesión gratuita de astillas —procedentes del incendio forestal de 2023— a ganaderos y agricultores. La organización advierte de que la situación actual "pone en riesgo la viabilidad" de las empresas de gestión de residuos forestales, con riesgo de cierre o reducción de plantillas, pese a desempeñar un papel clave en la economía circular de la Isla.

Compromiso de diálogo

“Después de mantener conversaciones durante doce meses sin resultados efectivos, reafirmamos nuestro compromiso con el diálogo institucional y nuestra disposición a seguir trabajando junto al Cabildo para encontrar soluciones". Lo explica el presidente de Acanec, David González Montañez, quien subraya: "Aunque reconocemos su carácter excepcional, la medida adoptada está generando graves dificultades para las empresas del sector". Añade que a eso hay que añadir "los efectos negativos en el desarrollo de la economía circular en Tenerife”.

Acuerdo a corto plazo

La asociación urge a que el Cabildo de Tenerife priorice la resolución de este asunto en el corto plazo, habilitando mecanismos que reconozcan el papel esencial de estas empresas en la prevención de incendios, la sostenibilidad territorial y la creación de empleo verde. "Confiamos en que, a través de la colaboración y la búsqueda conjunta de soluciones, se logre un acuerdo beneficioso para la sociedad, la administración y las empresas" valora González Montañez.

Impacto negativo

El vicepresidente de Acanec, Jacobo Rodríguez Sicilia, por su parte, sostiene la necesidad de medidas coyunturales y específicas para paliar el desequilibrio económico generado. Recalca que "“el sector comparte la preocupación por la seguridad ambiental y la necesidad de dar salida a los materiales generados tras el incendio". Sin embargo, valora que "la cesión gratuita ha tenido un impacto negativo en la estabilidad económica de las empresas dedicadas a la gestión de residuos de podas y maderas". Resume: "Implementar medidas de compensación es indispensable para evitar el cierre o la reducción de plantillas”.

Agilizar medidas

Rodríguez Sicilia recuerda que agilizar estas medidas es fundamental para no penalizar a un sector estratégico que presta servicios a ayuntamientos, empresas privadas, puntos limpios y particulares. “Somos un actor imprescindible para el mantenimiento de los ecosistemas, el paisaje y el entorno de nuestra Isla" apostilla antes de concluir: "Nuestra contribución es esencial para alcanzar los objetivos ambientales y de seguridad fijados por el Cabildo y demandados por municipios y ciudadanía”.

Aprovechamiento

Tenerife aprovecha la madera del pino radiata o californiano quemada en el gran incendio forestal de 2023, precisamente para fomentar la economía circular a través del reciclaje de astillas y otros restos que aprovecha el sector primario de la Isla. Esta especie vegetal fue importada en los años 60 del siglo pasado, con el objetivo de reforestar, sobre todo el norte, pero creció de forma exponencial para ocupar bastante más espacio del inicialmente previsto.

Utillaje

El área de Medio Natural intenta ahoraaprovechar el utillaje que sale de los troncos que tiene como nuevo destino las camas del ganado, el remedo de la tradicional pinocha o servir de compostaje; es decir, de estiércol o abono natural. De las 12.500 hectáreas afectadas por el fuego de hace dos veranos, 561 eran de pino radiata y, por lo tanto, susceptibles de este aprovechamiento. El Cabildo de Tenerife declina hacer por ahora cualquier valoración de la crítica de la patronal maderera.