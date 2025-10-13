Alerta del Instituto Geográfico Nacional: Tenerife registra 5 terremotos hoy

El litoral de Tenerife ha estado muy agitado esta noche. En las últimas horas, la isla ha registrado hasta 5 terremotos, todos ellos sin consecuencias visibles para la población. Los seísmos se han notado de madrugada y a primeras horas de la mañana. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha informado que los movimientos han tenido magnitudes muy bajas en la escala de Richter, localizándose principalmente en el área sureste.

Desde las doce y media de la noche de este lunes 13 de octubre, el lecho marino no ha parado de temblar, dejando varios terremotos de poca intensidad cerca de la costa de Tenerife. Según el IGN, los seísmos han tenido magnitudes que oscilan entre 1,6 y 2 grados en la escala de Richter. Esto los clasifica como movimientos de baja intensidad, por lo que a pesar de la actividad registrada, no se han reportado daños materiales ni personales y no existe riesgo para la población de la isla.

Así han sido los terremotos de esta noche

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado cinco movimientos sísmicos en el entorno de Tenerife durante la madrugada de este viernes. El primero se notificó a las 00:45 horas, cuando la tierra tembló entre Gran Canaria y Tenerife. Según el IGN, el seísmo, de 1.8 mbLg y localizado a 21 kilómetros de profundidad, no fue percibido por la población debido a su baja magnitud y ubicación submarina.

El segundo terremoto se produjo a las 01:22 horas, algo más al sur, con una magnitud de 1.6 mbLg y a una profundidad de 7 kilómetros. Posteriormente, a las 03:14 horas, se registró el tercer movimiento, el más profundo de la serie, situado frente a la costa de Güímar, a 28 kilómetros de profundidad y con una magnitud de 1.7 mbLg.

Ya a las 06:13 horas, el cuarto seísmo se detectó en tierra, al sureste de Granadilla de Abona, en la zona de San Isidro y Castro. En este caso, el temblor se produjo a 14 kilómetros de profundidad y alcanzó una magnitud de 1.7 mbLg. Finalmente, el quinto terremoto se registró también en el océano, a varios kilómetros de la costa sureste de Tenerife, con una profundidad de 10 kilómetros y una intensidad de 2.0 mbLg, el más elevado de todos los movimientos registrados.

El Instituto Geográfico Nacional ha informado que en los últimos 10 días se han registrado múltiples movimientos sísmicos en Tenerife y en el resto del archipiélago, pero la mayoría de ellos son de baja magnitud y no llegan a sentirse por la población, por lo que no hay que crear una alarma social.