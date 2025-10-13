Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La AEMET anuncia para el lunes posibles lluvias débiles en Tenerife, La Palma, El Hierro y La Gomera

El Día

El Día

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este lunes predominio de intervalos nubosos y posibles lluvias débiles y aisladas en las islas occidentales, temperaturas con pocos cambios y viento flojo a moderado del nordeste en costas y medianías acoplado con el régimen de brisas. En cumbres, el viento será flojo y con predominio de la componente sur. En cuanto al estado de la mar, anuncia viento del este, nordeste o norte de fuerza 3 a 5, marejadilla y marejada, y en costas del sur, oeste y suroeste variable de fuerza 1 a 3 y mar rizada.

TENERIFE: Predominio de los intervalos nubosos, con las altas cumbres despejadas y formación de nubosidad de evolución diurna cuando no se descartan precipitaciones débiles, aisladas y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo a moderado del nordeste acoplado con el régimen de brisas. En cumbres, viento flojo predominando la componente sur. Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 22 26

LA GOMERA: Predominio de los intervalos nubosos y formación de nubosidad de evolución diurna cuando no se descartan precipitaciones débiles, aisladas y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo a moderado del nordeste, rolando al este y acoplado con el régimen de brisas. En cumbres, viento flojo con dirección variable. Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de la Gomera 22 26

LA PALMA: Predominio de los intervalos nubosos, con las altas cumbres despejadas y formación de nubosidad de evolución diurna cuando no se descartan precipitaciones débiles, aisladas y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo a moderado del nordeste, rolando al este y acoplado con el régimen de brisas. En cumbres, viento flojo predominando la componente sur. Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de la Palma 21 25

EL HIERRO: Predominio de los intervalos nubosos y formación de nubosidad de evolución diurna cuando no se descartan precipitaciones débiles aisladas y ocasionales. Viento flojo a moderado del nordeste, rolando al este y acoplado con el régimen de brisas. En cumbres, viento flojo con dirección variable. Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 16 17

LANZAROTE: Intervalos nubosos, siendo más compactos en horas nocturnas en el norte. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo a moderado del nordeste acoplado con el régimen de brisas. Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 20 27

FUERTEVENTURA: Intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo a moderado del nordeste acoplado con el régimen de brisas. Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 20 26

GRAN CANARIA: En el norte, predominio de los intervalos nubosos. En el sur, cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna y sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo a moderado del nordeste acoplado con el régimen de brisas. En cumbres, viento flojo con dirección variable. Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 22 25

