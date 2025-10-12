La 'Morenita' inicia su estancia en Santa Cruz tras la compañía de 100.000 personas entre Candelaria y la capital.

Santa Cruz de Tenerife recibió este sábado con gran fervor a la Virgen de Candelaria, patrona de Canarias, que permanecerá en la ciudad durante dos semanas tras un multitudinario traslado desde la Villa Mariana. La llegada de la conocida popularmente como «Morenita» ha marcado el inicio de un programa de actividades que estrecha los lazos identitarios, históricos y espirituales del pueblo canario.

El traslado de la Virgen de Candelaria a la capital tinerfeña se convirtió en un acto de fe, devoción y tradición. Unos 100.000 fieles acompañaron a la imagen en su recorrido, que inició en la localidad de Candelaria y culminó en la emblemática Plaza de España. En este punto neurálgico de Santa Cruz, los actos centrales reunieron a autoridades civiles y eclesiásticas, incluyendo al alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, y a la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila.

Según datos aportados por el Centro de Coordinación del Operativo Insular (CECOPIN), cerca de 50.000 personas estuvieron presentes solo durante el recorrido urbano, evidenciando el arraigo que despierta la llegada de la imagen a la capital.

Un símbolo de unión e identidad

Durante el acto de bienvenida, el alcalde José Manuel Bermúdez resaltó la importancia de esta jornada para la historia y la identidad tinerfeña: “Hoy Santa Cruz vuelve a vivir una jornada que quedará grabada en la memoria de nuestro pueblo”, destacó Bermúdez, quien subrayó el papel fundamental de la Virgen de Candelaria como «madre espiritual de todos los canarios» y alcaldesa perpetua de la ciudad.

En su intervención, el alcalde destacó que la presencia de la “Morenita” simboliza la fortaleza de las raíces culturales y religiosas de Canarias. Según sus palabras, la peregrinación de la Virgen representa mucho más que un simple desplazamiento físico, ya que moviliza a todo un pueblo y refuerza la identidad colectiva.

Palabras de esperanza en tiempos de incertidumbre

Bermúdez aprovechó la ocasión para referirse al contexto actual, haciendo referencia a las dificultades y retos sociales, económicos y medioambientales que enfrenta el archipiélago. En ese sentido, transmitió un mensaje de esperanza y unión, pidiendo que la luz de la Virgen ilumine y dé fortaleza a la sociedad canaria en estos momentos complejos.

“Que la luz de la Virgen de Candelaria encienda la ilusión de nuestros jóvenes, fortalezca a nuestras familias y nos inspire a construir un futuro digno para Canarias”, afirmó el alcalde durante su discurso.

Una devoción compartida y transformadora

Por su parte, Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, expresó que la llegada de la Virgen representa una oportunidad para renovar la fe y la esperanza colectiva. Dávila insistió en el valor de la unidad y la solidaridad, y calificó la peregrinación como un acto que «nos une como pueblo» y renueva el sentimiento de pertenencia.

En palabras de Dávila, esta devoción representa una fuente de energía colectiva que permite afrontar los desafíos presentes, manteniendo vivos los lazos que definen a la sociedad isleña.

Amplio programa de actos religiosos y culturales

La visita de la Virgen de Candelaria no solo se limita a los actos religiosos. Durante estas dos semanas, Santa Cruz de Tenerife será escenario de vigilias, conciertos, visitas escolares y la tradicional Eucaristía del Mar, que rinde homenaje a la relación de la isla con el Atlántico.

La imagen permanecerá en la Iglesia de Nuestra Señora de La Concepción hasta el próximo 24 de octubre, cuando volverá en procesión a la Basílica de Candelaria (Basílica de Candelaria). Durante su estancia, se espera la participación de miles de personas de toda la isla, consolidando este evento como uno de los más significativos del calendario insular.

Sin incidentes relevantes

El dispositivo de seguridad, coordinado por las autoridades municipales y el CECOPIN, ha permitido que los actos se desarrollen con normalidad y sin incidentes relevantes.

La colaboración entre los distintos cuerpos y servicios ha sido fundamental para gestionar la afluencia de peregrinos y mantener la seguridad ciudadana a lo largo de todo el recorrido.