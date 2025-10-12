Las gracias de los influencers que les van a salir caras por infracciones en los espacios protegidos de Tenerife

Fran, un aspirante a influencer, camina por los altos de Güímar acompañado por otros jóvenes en busca del sendero de las mil ventanas. «Después de mucho tiempo caminando nos encontramos con un letrero que pone ‘no pasar, riesgo extremo’», asegura en el vídeo de su perfil de Instagram. Entonces añade: «Pobres inocentes». Y accede al sendero, como muestran las imágenes del vídeo en la red social.

La ‘gracia’ –o más bien la temeridad– le puede costar cara, entre 600 y 2.000 euros. Y no solo por saltarse la prohibición de acceder a este acueducto cavado en pleno acantilado y que entraña un gran peligro, sino por promocionarlo a través de internet en un vídeo en el que, encima, se jacta de saltarse el veto. «Qué pasada», dice @franbaenaa mientras camina con sus acompañantes por el acueducto, ponen música, bailan y se sorprenden al toparse con una grúa abandonada que se asoma al precipicio.

La Unidad de Vigilancia Digital

La Unidad de Vigilancia Ambiental Digital (UVAD), un nuevo equipo del área de Medio Natural del Cabildo de Tenerife creado para localizar, documentar y sancionar infracciones medioambientales que se produzcan en los espacios naturales protegidos de la Isla y que hayan sido divulgadas por internet, ha abierto un expediente a este joven, cuyo vídeo en las mil ventanas de Güímar permanecía este domingo 12 de octubre en Instagram y había recibido más de 630 me gusta.

Además de acceder a una zona prohibida, este joven también es investigado por usar un dron sin autorización. Pero más allá de las sanciones por las infracciones cometidas, lo importante para la UVAD y los agentes de medio ambiente que trabajan sobre el terreno es que no se produzca el ‘efecto llamada’ en este tipo de comportamientos y actividades en los espacios naturales protegidos.

Hay otros casos similares que el área insular de Medio Natural está investigando. El último, el de una persona que accedió sin autorización a tubos volcánicos dentro del Parque Natural de la Corona Forestal.

Síndrome del postureo

Pero los que centran la atención de la UVAD son los que se encuentran bajo el epígrafe del conocido como síndrome del postureo. Ahí está el tiktoker andaluz @azogue_elea, que sí se puede considerar un influencer en toda regla, pues tiene miles y miles de seguidores en las redes sociales. Solo en TikTok posee 1,4 millones. La Unidad de Vigilancia Ambiental Digital de Tenerife le ha abierto un expediente sancionador por lanzar una paella en el Parque Nacional del Teide.

El hombre, que se autodenomina Capitán Azogue, ha sido denunciado por lanzamiento de objetos dentro del espacio más protegido de Tenerife. El Plan Rector de Uso y Gestión del Teide establece la prohibición del lanzamiento o precipitación de piedras u otros objetos en el ámbito del paraje. Se abrió una investigación que ha desembocado en su localización en Sevilla. Los profesionales de la UVAD constataron además que los hechos ocurrieron dentro del propio parque nacional.

Por los 'máquinas' de Canarias

«Este lanzamiento va por todos los ‘máquinas’ de Canarias», asegura Capitán Azogue ante la cámara, para lanzar la paella muy lejos. En las imágenes, que siguen colgadas en las redes, se ve como tras el lanzamiento el hombre se salta los senderos autorizados y acude a recoger el caldero especial para hacer arroces. Solo en YouTube, el vídeo ya ha sido visto 343.000 veces.

Hay un tercer caso que también mereció atención mediática. El pasado 25 de agosto, la versión digital de EL DÍA titulaba: «Nuevo despropósito en el Teide: un peluquero corta el pelo a un cliente en el Parque Nacional». En realidad no era un cliente, eran varios. El hombre subió las imágenes en sus redes a modo de reclamo. En uno de los vídeos aparece haciendo un corte en medio de la carretera TF-21 que cruza el parque nacional.

Después de la investigación, la UVAD también lo ha localizado. Se le identificó personalmente. Es propietario de varias peluquerías en el sur de la Isla. Ha sido denunciado por realizar una actividad de grabación con fines publicitarios y comerciales sin autorización dentro del Parque Nacional del Teide, además de posible denuncia de la Guardia Civil por poner en riesgo la circulación. El peluquero, cuya cuenta en TikTok es @belgium.barber.te, ya ha retirado los vídeos, lo que no le va a salvar de una o varias multas.

Otros casos de influencers

En su corta trayectoria, la Unidad de Vigilancia Ambiental Digital no para de encontrarse ejemplos parecidos de influencers que exhiben sus infracciones en la naturaleza tinerfeña sin el menor pudor, mientras una mayoría de seguidores aplaude sus ‘hazañas’.

«Qué aventuras y ‘videazos’ te marcas rey», «solo quiero ser uno de ellos», «vaya ‘videazo’ tío, brutal». Son algunos de los comentarios que aparecen en el perfil de Fran sobre el recorrido por el sendero de las mil ventanas de Güímar.

Vídeos similares aparecen regados por el mundo de las redes sobre lugares de enorme riesgo de Tenerife como este, el sendero de los canales de Teno (Buenavista del Norte) o la cueva del Tancón(Santiago del Teide).

El charco del Tancón

Este último caso es especialmente grave. A pesar de que existen carteles alrededor del también conocido como charco del Tancónque advierten de su extrema peligrosidad, sigue habiendo gente que se los salta y encima exhibe su ‘heroicidad’. En los últimos años ya han fallecido en este bufadero de la costa sureña de Tenerife seis personas, la última en febrero de este año.