La Virgen de Candelaria abandona por unos días la Villa Mariana y pone rumbo a la capital

La peregrinación número 46 de la Virgen de Candelaria ya está en marcha. La ‘Morenita’ salió este sábado de su Basílica pasadas las 7:00 horas y ya se encuentra camino a La Concepción de Santa Cruz, a la que está previsto que llegue a las 22:00 horas y donde permanecerá hasta el 24 de octubre, cuando regresará a la Villa Mariana.

La jornada, enmarcada en el calendario de visitas alternas a la capital y La Laguna cada siete años, comenzó con una celebración eucarística a las 6:00 horas. Minutos antes de las 7:00, la Asociación Cultural La Guanchería entró a la Basílica. Era la antesala de una procesión en la que la imagen está siendo trasladada en la urna que suele utilizar en estos desplazamientos.

“¡Viva la Virgen de Candelaria!”

“Despejen la puerta para que pueda entrar la grúa”, se escuchó entonces por megafonía, a lo que siguió instantes después un “Comenzamos ya la peregrinación”. El reloj marcaba las 7:10 horas. El primer ‘viva’ no se hizo esperar. “¡Viva la Virgen de Candelaria!”, gritó un hombre cuando apenas la ‘Morenita’ comenzaba a avanzar hacia el vehículo de Grúas Cuchi que tiraría por la urna.

Una de las imágenes diferenciadoras de la peregrinación se encontraba en la plaza de la Patrona de Canarias, actualmente en obras, pala retroexcavadora incluida. “Las primeras sensaciones son muy positivas”, expresó el obispo de Tenerife, Eloy Santiago, en esos primeros compases del recorrido. “Se ve ya el ambiente que se va creando en torno a nuestra patrona, la Morenita, y cómo el pueblo siente ese amor y devoción a la Virgen”, manifestó el prelado nivariense.

A las 7:30, la procesión enfiló Obispo Pérez Cáceres, la popular calle La Arena, la vía comercial que desemboca en la plaza de la Patrona de Canarias. Allí seguía el desfile el exalcalde de Candelaria José Gumersindo García. Cambio en el acompañamiento musical: la Banda de Música Las Candelas tomó el testigo de La Guanchería.

Voluntarios

Un amplio dispositivo de seguridad acompañaba a la comitiva. También numerosos voluntarios, entre los que se encontraba Hilario Rodríguez, de La Verdellada y de 68 años. “He venido a todas las peregrinaciones recientes. Esto hay que vivirlo. El sentimiento hacia nuestra patrona es muy grande”, destacó.

“Este es un día lleno de emoción y devoción; estamos empezando y esperamos llegar con la misma alegría a Santa Cruz”, consideró el vicario general del Obispado, Antonio Pérez. Su casi tocayo Juan Antonio Pérez, presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías de La Laguna, también lo vivía con intensidad: “Con los tiempos que están pasando, esta peregrinación es un motivo de esperanza, para fortalecer la paz, más si cabe en este Año Jubilar”.

Sobre la autopista

A las 9:00 horas, la peregrinación se encontraba en las inmediaciones del Hotel Catalonia Punta del Rey. Coches tocando la pita en el momento en el que la procesión cruzaba el puente de Las Caletillas, sobre la autopista. Comenzaba entonces un tramo en pendiente que puso a prueba a más de un peregrino. La despedida del municipio de Candelaria está prevista en Barranco Hondo, entre las 9:40 y las 9:55.

Los siguientes puntos clave del recorrido se encuentran en Radazul Alto-El Chorillo, lo que supone la llegada a El Rosario (entre las 10:50 y las 11:05); El Humilladero, donde se producirá la entrada a Santa Cruz (de 11:40 a 11:55); Taco, momento de paso por La Laguna (entre las 13:30 a 13:45); el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria (de 14:30 horas a 15:30); García Escámez (entre las 16:30 y 16:45 horas); Los Gladiolos, donde comenzará la procesión de entrada a la ciudad (de 17:15 a 17:30); la plaza de España (de 20:45 a 21:30), y La Concepción (22:00 horas).