Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

DIRECTO: La Virgen de Candelaria inicia su peregrinación a Santa Cruz de Tenerife

La Morenita sale de la Basílica

Así se prepara la Virgen de Candelaria para peregrinar a Santa Cruz de Tenerife

Así se prepara la Virgen de Candelaria para peregrinar a Santa Cruz de Tenerife

María Pisaca

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

La Virgen de Candelaria iniciará su camino a Santa Cruz de Tenerife en unos días. Este sábado, 11 de octubre, a primera hora de la mañana saldrá de la Basílica acompañada por miles de fieles y recorrerá diferentes puntos de los municipios de Candelaria, El Rosario, La Laguna y Santa Cruz hasta llegar a su destino final: la parroquia de La Concepción, donde permanecerá hasta el 24 de octubre.

Sigue en directo todos las noticias y reportajes que publica El Día en torno a este acto de la Patrona de Canarias.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El nuevo plan del Teide apuesta por la eliminación del muflón en cinco años
  2. El dueño de La Chasnera niega que urdiera un complot para comprar una gasolinera en Arafo
  3. Confirmada la pena de prisión para Renuka Satyani por una agresión en el Casino de Tenerife
  4. Detectado un nuevo foco de filoxera en Tenerife: Agricultura pide reforzar los controles y la concienciación ciudadana
  5. Nueva experiencia gastronómica en Tenerife: dos de los mejores chefs del mundo harán una cena a cuatro manos en este lujoso hotel
  6. El nuevo plan del Teide sale adelante sin el respaldo de la ciencia canaria: 'Su trasfondo es económico, la conservación queda en segundo plano
  7. Así se prepara la Virgen de Candelaria para visitar Santa Cruz: Jaime Estevez, devoto camarero de la imagen desde hace 34 años
  8. Una marabunta de quads, coches y guaguas al atardecer: así es un operativo en el parque nacional de Tenerife

DIRECTO: La Virgen de Candelaria inicia su peregrinación a Santa Cruz de Tenerife

DIRECTO: La Virgen de Candelaria inicia su peregrinación a Santa Cruz de Tenerife

Comienza el asfaltado de calles en la zona litoral de Arona

Comienza el asfaltado de calles en la zona litoral de Arona

Más de 2.800 tinerfeños duermen en las calles, la mayor cifra en cinco años

Más de 2.800 tinerfeños duermen en las calles, la mayor cifra en cinco años

GF Gran Costa Adeje reabre sus puertas con una inversión de 40 millones de euros

GF Gran Costa Adeje reabre sus puertas con una inversión de 40 millones de euros

Mukesh Daswani afronta 12 años de prisión por estafar 2,5 millones

Mukesh Daswani afronta 12 años de prisión por estafar 2,5 millones

Pedro López, el médico de la Virgen de Candelaria

Pedro López, el médico de la Virgen de Candelaria

El Cabildo de Tenerife retira 1,6 toneladas de productos fitosanitarios en un día

El Cabildo de Tenerife retira 1,6 toneladas de productos fitosanitarios en un día

Icor: el maltrato al patrimonio de Arico

Icor: el maltrato al patrimonio de Arico
Tracking Pixel Contents