DIRECTO: La Virgen de Candelaria inicia su peregrinación a Santa Cruz de Tenerife

La Virgen de Candelaria iniciará su camino a Santa Cruz de Tenerife en unos días. Este sábado, 11 de octubre, a primera hora de la mañana saldrá de la Basílica acompañada por miles de fieles y recorrerá diferentes puntos de los municipios de Candelaria, El Rosario, La Laguna y Santa Cruz hasta llegar a su destino final: la parroquia de La Concepción, donde permanecerá hasta el 24 de octubre.

Sigue en directo todos las noticias y reportajes que publica El Día en torno a este acto de la Patrona de Canarias.

Haridian del Pino La Virgen de Candelaria inicia su recorrido La Virgen de Candelaria ya ha salido de la Basílicia para dirigirse a Santa Cruz de Tenerife. Pocos minutos después de las 7 de la mañana, la Morenita inicia un camino que le llevará a visitar cuatro municipios hasta llegar a la Parroquia de La Concepción en Santa Cruz de Tenerife.

