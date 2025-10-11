En Directo
DIRECTO: La Virgen de Candelaria inicia su peregrinación a Santa Cruz de Tenerife
La Morenita sale de la Basílica
La Virgen de Candelaria iniciará su camino a Santa Cruz de Tenerife en unos días. Este sábado, 11 de octubre, a primera hora de la mañana saldrá de la Basílica acompañada por miles de fieles y recorrerá diferentes puntos de los municipios de Candelaria, El Rosario, La Laguna y Santa Cruz hasta llegar a su destino final: la parroquia de La Concepción, donde permanecerá hasta el 24 de octubre.
Sigue en directo todos las noticias y reportajes que publica El Día en torno a este acto de la Patrona de Canarias.
Haridian del Pino
La Virgen de Candelaria inicia su recorrido
La Virgen de Candelaria ya ha salido de la Basílicia para dirigirse a Santa Cruz de Tenerife. Pocos minutos después de las 7 de la mañana, la Morenita inicia un camino que le llevará a visitar cuatro municipios hasta llegar a la Parroquia de La Concepción en Santa Cruz de Tenerife.
María Plasencia
Ataques piratas, una erupción, plagas de langostas y hasta el fin de la Guerra Civil: así han sido las 45 salidas de la Virgen de Candelaria
La 'Morenita' inicia este sábado su visita a Santa Cruz de Tenerife dentro de la alternancia con La Laguna cada siete años como punto de peregrinación
El Día
Visita de la Virgen de Candelaria
La Virgen de Candelaria llega a Santa Cruz con refuerzos y desvíos en guaguas y tranvía
El operativo especial afectará a guaguas y tranvías entre las 07:00 y las 21:00 horas, según la evolución de la peregrinación
M. Plasencia
Visita de la Virgen de Candelaria
Así se prepara la Virgen de Candelaria para visitar Santa Cruz: Jaime Estevez, devoto camarero de la imagen desde hace 34 años
Florista de profesión, reconoce que hace esta labor voluntaria con devoción, "responsabilidad y respeto"
Humberto Gonar
Visita de la Virgen de Candelaria
Migrantes del Buen Samaritano darán la bienvenida a la Patrona de Canarias
El acto tendrá lugar a las 17:00 horas del próximo sábado, cuando la imagen pase por Los Gladiolos, rumbo a la plaza de España
Humberto Gonar
Visita de la Virgen de Candelaria
El retablo de María de la O, la sorpresa que atesora la iglesia que acogerá a la Virgen de Candelaria
La restauración del altar de Los Remedios en La Concepción revela la historia del capitán corsario Bernardo de Espinosa y su vínculo con la Virgen de la O
Leer más
Humberto Gonar
Visita de la Virgen de Candelaria
Instalarán dos mil sillas en el lago de la plaza de España para el acto de bienvenida a la Virgen de Candelaria
Los fieles podrán seguir por una pantalla la llegada de la Patrona desde las 19:00 horas
Humberto Gonar
Visita de la Virgen de Candelaria
La iglesia de La Concepción se viste de gala para recibir a la Virgen de Candelaria en Santa Cruz
Un grupo de colaboradores de la parroquia matriz de la capital, de entre 84 y 26 años, trabajan desde hace seis meses para que todo esté a punto para este sábado
Víctor de Castro
'La Morenita' hecha imán, llavero y estampita: la venta de souvenirs religiosos no para pese a la ausencia de la Virgen de Candelaria
La advocación mariana pasará dos semanas en Santa Cruz, pero en 'La Casa de las Imágenes' se continúa trabajando como si la Virgen siguiera en la Basílica
Humberto Gonar
Trescientos voluntarios escoltarán a la Virgen en su visita a Santa Cruz
Entre testimonios de fe y experiencias personales, la organización dio el último repaso a los preparativos a falta de una semana
- El nuevo plan del Teide apuesta por la eliminación del muflón en cinco años
- El dueño de La Chasnera niega que urdiera un complot para comprar una gasolinera en Arafo
- Confirmada la pena de prisión para Renuka Satyani por una agresión en el Casino de Tenerife
- Detectado un nuevo foco de filoxera en Tenerife: Agricultura pide reforzar los controles y la concienciación ciudadana
- Nueva experiencia gastronómica en Tenerife: dos de los mejores chefs del mundo harán una cena a cuatro manos en este lujoso hotel
- El nuevo plan del Teide sale adelante sin el respaldo de la ciencia canaria: 'Su trasfondo es económico, la conservación queda en segundo plano
- Así se prepara la Virgen de Candelaria para visitar Santa Cruz: Jaime Estevez, devoto camarero de la imagen desde hace 34 años
- Una marabunta de quads, coches y guaguas al atardecer: así es un operativo en el parque nacional de Tenerife