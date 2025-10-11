Santa Cruz recibe en El Humilladero a la Virgen de Candelaria “con la ilusión de un niño el Día de Reyes”
La ‘Morenita’ se dirige al encuentro con el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria
Unas 2.000 personas se dieron cita este sábado en el cruce de El Humilladero, en la confluencia del término municipal de El Rosario con la capital tinerfeña. El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, se encargó de dar la bienvenida a la ‘Morenita’ y recordó que fue en 1939 la primera vez que la Patrona de Canarias pasó por esta zona.
El acento folclórico, de la mano del grupo Idayra, que está de aniversario conmemorando medio siglo de existencia, presidió el acto de acogida. Llamaba también la atención la presencia de un recordatorio desde Tenerife hacia Gaza.
"Ilusión"
El sacerdote Alberto Hernández, párroco de El Pilarito y La Gallega, indicó desde la tribuna instalada en el cruce de El Humilladero que el recibimiento se vivía “con la misma ilusión de un niño el Día de Reyes”.
Vítores a la Virgen de Candelaria, isas y folías, el tradicional “¡Virgen de Candelaria!”… ponían la banda sonora al momento. Beatriz, vecina de El Rosario, aseguró haber acudido por una promesa. Lo mismo expresaba Giovanni, de La Gallega, quien añadió que pide ayuda a la ‘Morenita’ para sus estudios y para la paz en Gaza.
Siguiente parada
La siguiente parada tendrá lugar en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde se espera que se produzca uno de los actos más emotivos de la visita: el encuentro con los enfermos y la comunidad sanitaria.
