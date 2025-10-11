Parada de la Virgen de Candelaria en Barranco Hondo: “Mis hijos, hidrátense y beban agua: comienza la pateada”

Con 40 minutos de retraso sobre el horario previsto, la comitiva de la Virgen de Candelaria llegó a Barranco Hondo, al establecimiento conocido como Casa Fito, donde se congregaba más de medio millar de personas. Como si de un fielato se tratara -en este caso de salida hacia Santa Cruz-, la procesión hizo un pequeño alto para tomar resuello en un camino que había tenido ya tres pendientes importantes.

Mientras el párroco de Barranco Hondo, el dominico José Ángel Lantz, ofrecía una pequeña homilía, centenares de peregrinos congregados en el cruce aprovecharon para tomar agua y echar mano del primer bocadillo.

Besay Pérez

Tuvo su protagonismo en ese punto del trayecto el conocido solista Besay Pérez, que puso su voz para despedir a la Virgen en su recorrido hacia Santa Cruz. Pérez cantó el 'Ave María' y accedió a fotografiarse con cuantos peregrinos acudieron a él. En esta ocasión el fondo no era el de la Basílica de Candelaria, como en los conciertos de Los Sabandeños –formación de la que es integrante–, sino la propia imagen de la Patrona en su urna. Pérez dejó un consejo: "Mis hijos, hidrátense y beban agua: comienza la pateada".

Durante el acto, ajenos a las palabras del cura, los participantes disfrutaban de un día caluroso y porfiaban sobre la temperatura del resto de la jornada. Los más rezagados y con problemas de movilidad ya utilizaban en ese punto del trayecto la guagua habilitada por el Cabildo de Tenerife. “Titsa con nuestra patrona”, se podía leer en el rótulo.

Salud

Entre las personas participantes se encontraba Mari Carmen González, vecina de Barranco Grande y de 38 años, que acudió con sus dos hijas. Dijo que era la primera vez que se sumaba a este acto y que acudía para dar gracias a la Virgen de Candelaria por la salud y la familia. En particular le pidió ayuda para su madre, que presenta un problema grave de movilidad.

Otra historia peculiar es la de Rosendo Alonso, de 70 años. Es deportista con discapacidad y vecino de Santa Cruz, aunque nació en Candelaria. Se trasladó este sábado desde la capital a la Villa Mariana para hacer el recorrido en silla de ruedas. “Estoy muy contento de poder vivir esta peregrinación porque la Virgen es la madre que alimenta y que cuida”, manifestó.

De Málaga a Candelaria

Fran, de 27 años, es de Málaga y reside en La Laguna. “Desde que me vine a vivir aquí hace cuatro años lo primero que hice fue venir a todos los actos que hacían y ahora aprovecho la peregrinación para acompañarla”, apuntó este joven. “Para mí es también un poco como una conexión con mi casa, con mi familia, estando lejos”, agregó.

En el acto de despedida del municipio de Candelaria se encontraba la alcaldesa, Mari Brito; su homólogo de El Rosario, Escolástico Gil, y el obispo de Tenerife, Eloy Santiago. Brito rememoró la anécdota de cuando en la anterior peregrinación su sobrina, por entonces de cinco años, le decía: “Tía, mira, ahí tienes a la Virgen, que es la reina”. Y ella le respondía que se trataba de “la reina de Candelaria”. También recordó con emoción a “aquellas personas que ya no están”.