Los migrantes recuerdan en Los Gladiolos el día que dejaron a su madre y se encontraron con la Virgen de Candelaria

La peregrinación de la Virgen de Candelaria ya afronta su último tramo, el de mayor boato, después de haber llegado al populoso barrio de García Escámez y a Los Gladiolos, en Santa Cruz. En esta última cita fue protagonista la situación migratoria que afecta a Canarias.

Esta problemática se hizo presente de la mano de un grupo de jóvenes que atiende y acoge la Fundación Buen Samaritano desde hace casi 18 años y, en particular, del sacerdote José Hernández, más conocido como 'Pepe, el cura de Añaza', que simultanea aquel templo y el de San Alfonso María de Ligorio, en Los Gladiolos. Ayer seguía en el recuerdo de algunos feligreses que justo el día de la peregrinación de 2018 falleció el anterior párroco, Cristóbal Rafael Pérez Vega.

Vivencias de migrantes

Justo frente a la iglesia, sobre una tarima instalada para la ocasión, tres migrantes compartieron sus vivencias. “Bienvenida, Virgen santa y madre, Nuestra Señora de Candelaria, en este día de tu visita a Santa Cruz, que haces un alto en nuestro barrio de Los Gladiolos; te sentimos entre nosotros y no solo queremos ofrecerte flores y canciones: te traemos también nuestro clamor de migrantes, caminantes sin rumbo de desiertos y mares”, expresó Paul.

“Llegamos cansados, con la mirada perdida, con el corazón lleno de heridas, pero también de anhelos y sueños”, indicó Ousmane. “Algunos hemos sobrevivido a la travesía, otros no han tenido la misma suerte. ¡Cuántos nombres perdidos en el mar! ¡Cuántas madres sin saber si sus hijos están vivos! Y, sin embargo, seguimos llegando porque la esperanza es más fuerte que el miedo”, añadió.

"Yo soy Abibo"

Abibo también dejó su testimonio. “Yo soy Abibo, uno de los migrantes. Crucé el mar en una patera, no por aventura, sino por necesidad. En mi país no había trabajo, no había futuro. Dejé atrás a mi madre, a mis hermanos, a mi familia, a mi tierra, pero traje conmigo la fe, la esperanza y el deseo de vivir”, relató.

María Pisaca

Los tres migrantes entregaron un ramo de flores y, a partir de ahí, dio comienzo la procesión de corte más solemne con destino a la plaza de España, primero, y posteriormente a La Concepción de Santa Cruz.