Una marea humana recibe en Taco a la Virgen de Candelaria entre voladores y la voz de Pepe Benavente

La Virgen de Candelaria ya pasó por Taco y sigue su ruta hacia La Concepción de Santa Cruz. Sobre las 13:30 horas llegaba la comitiva al populoso barrio de La Laguna, donde tuvo lugar una multitudinaria recepción. Emoción a flor de piel para muchos devotos.

Hasta el momento, esta ha sido la zona con una presencia más multitudinaria. En las inmediaciones del Centro Comercial Concorde, con traje y corbata, el cantante Pepe Benavente interpretó un 'Ave María' a la Virgen de Candelaria. Posteriormente, unos sacerdotes dedicaron unas palabras a la Patrona de Canarias. También estuvo allí el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez.

Fervor

Numerosos espectadores y peregrinos mostraban su fervor, como era el caso de Mari Carmen García Jorge, de 55 años, que acudió a la visita en recuerdo de su padre fallecido hace aproximadamente tres meses. El de María Luisa Alonso, de 27 años, era uno de esos testimonios que conmueven: explicó que había ido al encuentro de la Virgen después de que esta semana le diagnosticaran una enfermedad.

Gabriela, vecina de Taco, asistió con su abuela, su madre y su hijo. Este grupo le pidió a la Virgen de Candelaria salud y bienestar para la familia.

Siguientes paradas

La ‘Morenita’ sigue su recorrido, que tiene como siguientes paradas el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria (de 14:30 a 15:30 horas, según el horario inicialmente previsto); García Escámez (entre las 16:30 y 16:45); Los Gladiolos, donde comenzará la procesión de entrada a la ciudad (de 17:15 a 17:30); la plaza de España (de 20:45 a 21:30), y La Concepción (22:00).