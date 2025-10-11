Llegada de la Virgen de Candelaria a El Rosario: Escolástico Gil bautiza a Eloy Santiago como el “obispo-peregrino”

Medio millar de personas se congregaron este sábado en Radazul Alto-El Chorrillo, en El Rosario, para dar el agasajo oficial a la Virgen de Candelaria. Eran las 11:40 horas. Fue una acogida que contó con la participación de la Agrupación Folclórica Amigos de La Esperanza y en la que destacaba la notable presencia de jóvenes que aseguraban acudir a cumplimentar una tradición heredada de sus abuelos.

Como nota de color, el alcalde del Rosario, Escolástico Gil, dedicó unas palabras al obispo de Tenerife, Eloy Santiago, al que le dijo que lo iban a bautizar como “obispo-peregrino” debido a la coincidencia de las bajadas de La Palma y El Hierro y ahora esta visita. Todo en 2025, igual que su nombramiento como prelado nivariense. Gil no perdió la oportunidad de reivindicar la importancia que tiene El Rosario dentro de la historia de la ‘Morenita’, en particular en lo que se refiere al Camino Viejo.

De La Orotava

Se encontraba por allí Manuel, de 80 años, vecino de La Orotava, que afirmó que participa en la peregrinación porque tiene fe y devoción hacia la Virgen. Pidió salud para él y para su familia, y en especial para sus nietos. “También me gustaría tenerla a mí para poder seguir viéndolos crecer”, dijo.

El Día

Si Besay Pérez cantó un ‘Ave María’ en Barranco Hondo, la solista Zuleyma Medina y la Parranda de El Chorrillo hicieron lo propio en esta otra parada. Terminado el acto, la Virgen de Candelaria puso rumbo a El Humilladero, el primer barrio de Santa Cruz.

“¡La Virgen va muy rápido!”

En ese momento de la mañana se presentó una brisa fresca que facilitaba la caminata, coincidiendo precisamente con el momento en que se impuso un ritmo algo más rápido aprovechando el terreno más llano. Era necesario también ante el retraso acumulado. Algún peregrino estaba experimentando algún apuro. “¡La Virgen va muy rápido!”, no dudó en quejarse de viva voz una participante.