Llegada de la Virgen de Candelaria a El Rosario: Escolástico Gil bautiza a Eloy Santiago como el “obispo-peregrino”
Jóvenes del municipio acuden al encuentro de la ‘Morenita’ para cumplir con una tradición de sus abuelos
Medio millar de personas se congregaron este sábado en Radazul Alto-El Chorrillo, en El Rosario, para dar el agasajo oficial a la Virgen de Candelaria. Eran las 11:40 horas. Fue una acogida que contó con la participación de la Agrupación Folclórica Amigos de La Esperanza y en la que destacaba la notable presencia de jóvenes que aseguraban acudir a cumplimentar una tradición heredada de sus abuelos.
Como nota de color, el alcalde del Rosario, Escolástico Gil, dedicó unas palabras al obispo de Tenerife, Eloy Santiago, al que le dijo que lo iban a bautizar como “obispo-peregrino” debido a la coincidencia de las bajadas de La Palma y El Hierro y ahora esta visita. Todo en 2025, igual que su nombramiento como prelado nivariense. Gil no perdió la oportunidad de reivindicar la importancia que tiene El Rosario dentro de la historia de la ‘Morenita’, en particular en lo que se refiere al Camino Viejo.
De La Orotava
Se encontraba por allí Manuel, de 80 años, vecino de La Orotava, que afirmó que participa en la peregrinación porque tiene fe y devoción hacia la Virgen. Pidió salud para él y para su familia, y en especial para sus nietos. “También me gustaría tenerla a mí para poder seguir viéndolos crecer”, dijo.
Si Besay Pérez cantó un ‘Ave María’ en Barranco Hondo, la solista Zuleyma Medina y la Parranda de El Chorrillo hicieron lo propio en esta otra parada. Terminado el acto, la Virgen de Candelaria puso rumbo a El Humilladero, el primer barrio de Santa Cruz.
“¡La Virgen va muy rápido!”
En ese momento de la mañana se presentó una brisa fresca que facilitaba la caminata, coincidiendo precisamente con el momento en que se impuso un ritmo algo más rápido aprovechando el terreno más llano. Era necesario también ante el retraso acumulado. Algún peregrino estaba experimentando algún apuro. “¡La Virgen va muy rápido!”, no dudó en quejarse de viva voz una participante.
- El nuevo plan del Teide apuesta por la eliminación del muflón en cinco años
- El dueño de La Chasnera niega que urdiera un complot para comprar una gasolinera en Arafo
- Confirmada la pena de prisión para Renuka Satyani por una agresión en el Casino de Tenerife
- Detectado un nuevo foco de filoxera en Tenerife: Agricultura pide reforzar los controles y la concienciación ciudadana
- Nueva experiencia gastronómica en Tenerife: dos de los mejores chefs del mundo harán una cena a cuatro manos en este lujoso hotel
- Guía para no perderse ningún paso de la Virgen de Candelaria en su visita a Santa Cruz de Tenerife
- El nuevo plan del Teide sale adelante sin el respaldo de la ciencia canaria: 'Su trasfondo es económico, la conservación queda en segundo plano
- Así se prepara la Virgen de Candelaria para visitar Santa Cruz: Jaime Estevez, devoto camarero de la imagen desde hace 34 años