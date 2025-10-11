GF Gran Costa Adeje reabre sus puertas con una inversión de 40 millones de euros

Tras ocho meses de reforma y una inversión de 40 millones de euros, el hotel GF Gran Costa Adeje reabre sus puertas con una propuesta renovada, culminando un proyecto de modernización que pone el acento en el confort, la tecnología y la experiencia de las familias. En esta jornada de reapertura el hotel cinco estrellas de GF Hoteles dio la bienvenida a los primeros huéspedes, que ya disfrutan de los nuevos espacios y servicios.

La actualización alcanza a las habitaciones, donde destaca un diseño de colores serenos que favorece el descanso y una integración domótica que permite al huésped controlar de forma intuitiva la iluminación, la climatización y otras funcionalidades para personalizar su estancia.

Para Victoria López, presidenta del Grupo Fedola, esta renovación “va más allá de una reforma estética: representa una evolución en la manera de entender el descanso y el confort”. La presidenta destaca que el nuevo diseño “combina serenidad, modernidad y funcionalidad, pensado para el bienestar de toda la familia”, y subraya que “esta transformación es también una muestra más del esfuerzo que hacemos como cadena canaria por reinvertir en la mejora del destino y aportar valor al turismo de calidad en Tenerife”.

López añade que “el verdadero corazón del GF Gran Costa Adeje son las personas: el equipo que lo hace posible cada día y la gran comunidad de huéspedes fieles que han esperado con expectación esta reapertura de un hotel muy querido”.

Como parte de la reforma, GF Gran Costa Adeje ha incorporado mejoras que reducen el consumo. El hotel estrena climatización más eficiente que se ajusta a la ocupación real, iluminación LED y control automático para usar solo la energía necesaria en cada momento.

En el área de ocio familiar, el hotel incorpora un miniclub y un teen club con programación específica por edades, y estrena una zona splash con toboganes pensada para el disfrute seguro de los más pequeños, reforzando así su posición como referente vacacional en Costa Adeje.

Sostenibilidad y eficiencia energética

La producción de agua caliente combina recuperación de calor y energía solar para disminuir el gasto, y se han instalado sistemas de medición que permiten conocer y optimizar los consumos por áreas.

También se han introducido sensores en puertas que apagan el aire acondicionado al abrirse y una gestión de lavandería más ordenada para concentrar la actividad y ahorrar agua y electricidad. Todo ello se traduce en un menor impacto ambiental y en una operación más eficiente.

Con esta renovación, GF Gran Costa Adeje pone el foco en las necesidades reales del viajero actual: espacios que favorecen el descanso, soluciones tecnológicas que simplifican la estancia y propuestas de ocio pensadas para que cada miembro de la familia encuentre su lugar. Además, la cadena hotelera de Grupo Fedola consolida su apuesta por Tenerife y Costa Adeje con una inversión que no solo moderniza la planta alojativa, sino que reduce el impacto ambiental, reforzando un modelo de turismo responsable y competitivo.