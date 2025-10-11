Comienza el asfaltado de calles en la zona litoral de Arona

La mejora de más de 20 calles principales y de zonas residenciales de Playa de las Américas, Los Cristianos, Costa del Silencio, El Fraile, Guargacho y Las Rosas se lleva a cabo con una inversión de 2,2 millones de euros. Las obras forman parte del plan municipal de asfaltado que desarrolla el Ayuntamiento de Arona a través de la Concejalía de Obras e Infraestructuras.

En este marco, ya han finalizado los trabajos en varias vías del municipio, mientras que en la actualidad se desarrollan en la avenida de Suecia y las calles Ramón Pino, Paseo Cornisa, Otero y Barroso, todas ellas en Los Cristianos y El Fraile, zonas con un alto volumen de tránsito. En los próximos días está prevista la intervención en otras calles relevantes para el municipio por alto uso.

La alcaldesa de Arona, Fátima Lemes Reverón, ha subrayado que «este plan de asfaltado, esta renovación viaria responde a una planificación responsable y al compromiso con el municipio de actuar durante todo el mandato, para mantener nuestras calles en las mejores condiciones de seguridad y movilidad, con la mirada puesta en el día a día de los que viven en el municipio».

El concejal de Obras, Héctor Reyes, ha señalado que este plan «responde a la necesidad de mejorar la seguridad vial y renovar el pavimento de aquellas zonas que presentan mayor desgaste, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas».

Reyes subraya que ya están programadas nuevas actuaciones en otros barrios del municipio, actuaciones que se desarrollarán como parte de una planificación que busca llegar a todos los núcleos de Arona y atender sus necesidades específicas. Los trabajos se desarrollan por fases para minimizar las molestias y garantizar la máxima eficacia en cada intervención.

El Plan de Asfaltado 2024-2025 es un proyecto bianual que cuenta con un presupuesto cifrado en torno a los 2,5 millones de euros. contempla actuaciones en Los Cristianos, Playa de Las Américas, Arona Casco, Valle San Lorenzo, Cabo Blanco, Buzanada, Guargacho, Cho, El Fraile, Las Galletas-Costa del Silencio.

El Ayuntamiento de Arona ha desarrollado diversos planes de asfaltado durante los últimos tres mandatos. En el actual, la concejalía responsable comenzó en manos de Más por Arona.